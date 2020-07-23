«Милан» — «Аталанта»: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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сегодня, 20:36

Милан

«Милан» очень слабо начал сезон и долгое время находился в нижней части таблицы. Тем не менее, руководство не стало увольнять Стефано Пиоли и это решение, как и подписание Златана Ибрагимовича, принесло успех. В данный момент «Милане» уже выбрался на шестую строчку в таблице и с большой долей вероятности по итогам сезона окажется в Лиге Европы.

До четвертого «Лацио» «россонери» достать уже не сумеют, команды в таблице разделяют 10 очков, но и ниже седьмой строчки, которая также может стать еврокубковой, упасть будет сложно. Восьмой «Сассуоло» находится на расстоянии 11 баллов, такой отрыв обеспечил себе «Милан» в прошлом туре, обыграв «нероверди» со счетом 2:1 на его поле.

Для «Милана» победа над «Сассуоло» стала уже третьей кряду, а в целом серия без поражений, включая кубковый матч с «Ювентусом», насчитывает уже 10 матчей – если бы такую форму «россонери» сумели набрать до карантина, сегодняшний поединок мог бы стать битвой за серебро, как минимум.

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Аталанта

«Аталанта» также очень много очков растеряла в первом круге, но в отличие от своего сегодняшнего соперника, команда Джанпьеро Гасперини вовремя стабилизировала ситуацию. К старту 36-го тура бергамаски подходят на втором месте в таблице с 74 очками, отставая от лидера «Ювентуса» на шесть баллов, но при этом свой поединок в 35-м туре «старая синьора» еще не сыграла.

В борьбе за серебро, вряд ли другие цели перед собой «Аталанта» может ставить, есть у команды два конкурента – «Интер», у которого на один балл меньше, и «Лацио» — «орлы» отстают на пять пунктов, но имеют матч в запасе. В последнем туре «Аталанта» не без труда обыграла «Болонью» со счетом 1:0, продлив таким образом серию без поражений до 15 матчей в чемпионате.

Статистика

«Милан» выиграл последних четыре домашних матча

Ни в одном из 10 последних матчей «Милан» не проигрывал – семь побед и три ничьи

В двух последних выездных матчах «Аталанта» не побеждала – две ничьи

Прогноз

Прогноз на матч Милан – Аталанта.