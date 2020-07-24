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Регламент Суперэттан (второй уровень системы футбольных лиг Швеции)

сегодня, 19:56

Число участников: 16

Переход в Аллсвенскан: 1 и 2 места

Переходные матчи за право сыграть в Аллсвенскан : 3 место

Вылет из Суперэттан: 15 и 16 места

Переходные матчи за право остаться в Суперэттан: 13 и 14 места

Распределение мест: В случае равенства очков у двух и более команд места команд  в таблице Чемпионата определяются:
- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
- по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;
- по результатам игр между собой (число очков, разность забитых и пропущенных мячей, количество голов забитых в гостях);
- плей-офф.

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VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:58
даже вот так))))
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