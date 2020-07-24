Регламент Аллсвенскан (высший уровень системы футбольных лиг Швеции) 2020

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сегодня, 20:01

Число участников: 16

Лига чемпионов: 1 место

Лига Европы: 2 и 3 места

Вылет в Суперэттан: 15 и 16 места

Переходные матчи: 14 место против 3 места первого дивизиона

Распределение мест: В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице Чемпионата определяются:

- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;

- по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;

- по результатам игр между собой (число очков, разность забитых и пропущенных мячей, количество голов забитых в гостях);

- плей-офф.