«Зенит» — «Химки»: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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сегодня, 22:39

Зенит

Для «Зенита» нынешний сезон получился одним из самых простых за последние годы – команда Сергея Семака досрочно сумела завоевать титул. На фоне нестабильных ЦСКА , «Локомотива» и «Краснодара» с «Ростовом» питерский клуб выглядел эталоном стабильности – в 30 матчах «Зенит» потерпел всего два поражения, на своем поле и вовсе не проигрывал в рамках Премьер-Лиги.

В последнем туре чемпионата «Зенит» не без проблем, но разобрался в гостях с «Ростовом» — победа 2:1 стала для него 22-й в сезоне. Убойным получился дуэт форвардов – Дзюба и Азмун на двоих забили 34 гола в чемпионате, поделив между собой приз лучшему бомбардиру.

В Кубке у «Зенита» было два сложных поединка – в четвертьфинале в Грозном «Ахмат» дал серьезный бой и довел поединок до экстра-таймов, но на 98-й минуте своим голом Юрий Жирков вывел команду в полуфинал. «Спартак» в полуфинале также ожесточенно сопротивлялся, но проиграл 1:2, что позволяет «Зениту» рассчитывать на золотой дубль.

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Химки

«Химки» в текущем розыгрыше ФНЛ до карантина шли на второй строчке в таблице с 54 очками, отставая от «Ротора» на два балла, а третий «Чертаново» опережали только за счет дополнительных показателей. В итоге таблицу решено было заморозить, но сходу отпраздновать выход в Премьер-Лигу у болельщиков не вышло – на долгое время вопрос с повышением в классе завис в воздухе.

Лишь несколько дней назад окончательно стало известно – команда Сергея Юрана сыграет в следующем сезоне в Премьер-Лиге. Теперь у «Химок» появилась возможность попасть и в еврокубки – после сенсационной победы со счетом 3:1 над «Уралом» в полуфинале, клуб попал в финал, победа в котором гарантирует ему путевку в Лигу Европы.

Статистика

В шести последних матчах «Зенит» обыгрывал «Химки»

В 34 матчах сезона в Премьер-Лиге и Кубке «Зенит» только однажды пропускал более одного гола

Только в одном из пяти последних матчей «Зенит» забивал более двух голов

Прогноз на матч Зенит – Химки.