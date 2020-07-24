Анонс матчей дня 25 июля от сайта ВсеПроСпорт

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сегодня, 22:41

«Брешиа» — «Парма»

«Брешиа» в прошлом туре официально оформила вылет из Серии А, уступив в гостях 1:3 «Лечче». «Парма» уже не имеет турнирных задач, но старается улучшить результаты – в прошлом туре «крестоносцы» обыграли «Наполи». Справятся ли гости с безнадежным аутсайдером?

Прогноз на матч Брешиа – Парма.

«Дженоа» — «Интер»

«Дженоа» слабо проводит сезон и еще не обеспечил себе прописку в Серии А – пока «грифоны» лишь 17-е в таблице. «Интер» уже не имеет претензий на титул, но за серебро с «Аталантой» наверняка поспорит. В первом круге «Интер» разгромил «Дженоа», но повторится ли история сегодня?

Прогноз на матч Дженоа – Интер.

«Наполи» — «Сассуоло»

«Наполи» так и не сумел побороться за Лигу Чемпионов, но при этом выиграл Кубок Италии и гарантированно попал в Лигу Европы. «Сассуоло» имеет лишь теоретические шансы на еврокубки и в последних матчах не впечатляет, но соберутся ли «нероверди» на поединок с «Наполи»?

Прогноз на матч Наполи – Сассуоло.

«Динамо» Минск – Городея

«Динамо» стремится попасть в Лигу Европы, но пока все усилия команды тщетны – к 19-му туру она подходит на шестом месте в таблице. «Городея» не впечатляет, но пока не проваливается в зону вылета, в последнем матче «сахарники» победили, но по силам ли им отобрать очки и у «Динамо»?

Прогноз на матч Динамо Минск – Городея.

«Ислочь» — «Динамо» Брест

«Динамо» явно играет ниже своих возможностей – имея по меркам чемпионата Беларуси очень мощный состав, пока команда лишь восьмая в таблице. «Ислочь» находится в серьезном кризисе – «волки» проиграли три последних матча, но воспользуется ли этим сегодня «Динамо»?

Прогноз на матч Ислочь – Динамо.