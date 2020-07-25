«Лестер» – «Манчестер Юнайтед»: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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вчера, 23:55

Лестер

«Лестер» сам себе создал проблемы во второй половине сезона. Возможно, разочаровавшись в борьбе за чемпионство после поражений от «Ливерпуля» и «Манчестер Сити», «Лестер» начал терять очки почти в каждом матче, и теперь именно он является главным аутсайдером борьбы за Лигу Чемпионов. Тем не менее, все до сих пор в руках команды Брендана Роджерса.

Если «лисы» побеждают «Манчестер Юнайтед», они выходят в ЛЧ . Если проигрывают, то не выходят. В случае ничьей все зависит уже от параллельного поединка «Челси».

В 13 последних турах первенства «Лестер» выиграл только три раза. Две из этих побед пришлись на пять предыдущих матчей, в которых «лисы» дома обыграли «Кристал Пэлас» (3:0) и «Шеффилд Юнайтед» (2:0). На выезде подопечные Роджерса проиграли «Борнмуту» (1:4), «Тоттенхэму» (0:3) и сыграли вничью с «Арсеналом» (1:1). На фоне выигрывающих МЮ и «Челси» этого оказалось явно недостаточно.

Недоступны Брендану Роджерсу на этот матч Даниэль Амарти, Бен Чилвелл, Кристиан Фукс, Рикарду Перрейра, Джеймс Мэддисон и Чаглар Сеюнджю. Под вопросом участие Марка Олбрайтона.

То есть, большинство основных защитников и главный креативщик не могут помочь команде в этой встрече.

Качественную линию на этот поединок предлагает БК Винлайн, скачать приложение можно по ссылке.

Манчестер Юн

После великолепной череды поединков, в последних встречах «красные дьяволы» немного притормозили. МЮ сыграл вничью с «Саутгемптоном» (2:2) и «Вест Хэмом» (1:1), победил «Кристал Пэлас» (2:0) и вылетел из Кубка Англии от «Челси» (1:3).

Тем не менее, именно «красные дьяволы» сейчас занимают третью строчку. Подопечным Уле-Гуннара Сульшера достаточно не проиграть на «Кинг Пауэр», и они гарантированно попадают в Лигу Чемпионов. Они могут квалифицироваться в ЛЧ даже в случае поражения, но тогда и «Челси» дома должен уступить «Вулверхэмптону».

В этом сезоне «Манчестер Юнайтед» в гостях уже побеждал сильных соперников. «Красные дьяволы» дважды обыграли «Манчестер Сити» (2:1, 1:0), выиграли у «Челси» (2:0), сыграли вничью с «Тоттенхэмом» (1:1), а проиграли «Арсеналу» и «Ливерпулю» по 0:2.

Травмированных у «красных дьяволов» не прибавилось. В лазарете у клуба находятся Аксель Туанзебе и Фил Джонс. Под вопросом участие Люка Шоу и Эрика Байи.

Статистика

«Лестер» выиграл только три из последних 13 матчей в Премьер-лиге.

«Лестер» не пропустил ни в одном из четырех предыдущих домашних поединков в чемпионате.

«Манчестер Юнайтед» выиграл пять из семи минувших встреч в АПЛ .

Беспроигрышная гостевая серия «красных дьяволов» достигла 12 официальных поединков.

Ставка «тотал больше 2.5» сыграла в пяти из семи последних официальных гостевых встреч МЮ .

«Лестер» не может обыграть «Манчестер Юнайтед» 11 матчей подряд.

В первом круге этого первенства «красные дьяволы» дома победили «лис» 1:0.

Прогноз

Прогноз на матч Лестер – Манчестер Юнайтед.