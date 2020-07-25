Анонс матчей 38-го тура английской Премьер-Лиги от сайта ВсеПроСпорт

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вчера, 23:58

«Арсенал» — «Уотфорд»

«Арсенал» провалил сезон в Премьер-Лиге и подходит к последнему туру на 10-м месте в таблице. У «Уотфорда» еще остались турнирные задачи – «шершням» нужно сыграть в этом туре лучше «Астон Вилли» для того, чтобы остаться в элите, но способны ли они на подвиг?

Прогноз на матч Арсенал – Уотфорд.

«Бернли» — «Брайтон»

«Бернли» на очень высоком уровне провел сезон и сумел добраться до девятой строчки в таблице, но в еврокубки попасть он уже не сумеет. «Брайтон» также выполнил свою задачу на сезон и остался в Премьер-Лиге, но у кого сегодня будет больше мотивации?

Прогноз на матч Бернли – Брайтон.

«Вест Хэм» — «Астон Вилла»

«Вест Хэм» на финише сезона прибавил и досрочно гарантировал себе прописку в элите. «Астон Вилла» также в последних матчах была хороша и выбралась из зоны вылета – судьба прописки в Премьер-Лиге остается в ее руках, победа гарантирует им достижение цели, но подарят ли хозяева очки?

Прогноз на матч Вест Хэм – Астон Вилла.

«Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» крайне неудачно проводит сезон и путевку в Лигу Чемпионов добыть «шпорам» не удалось. В сегодняшнем матче на кону стоит шестое место и путевка в Лигу Европы – «Вулверхэмптону» достаточно и ничьей, «Тоттенхэму» нужна победа. Так каким будет итог?

Прогноз на матч Кристал Пэлас – Тоттенхэм.

«Манчестер Сити» — «Норвич»

Команды с противоположных полюсов – «горожане» вторые в таблице и уже никуда с этого места не денутся, «Норвич» последний в таблице и также уже не имеет шансов на спасение. «Горожане» выиграли последних пять матчей, но ждать ли пятой победы кряду над аутсайдером?

Прогноз на матч Манчестер Сити – Норвич.

«Ньюкасл» — «Ливерпуль»

«Ливерпуль» уверенно выиграл чемпионство, но оборотов не сдал – в прошлом туре «красные» обыграли» Челси». «Ньюкасл» уже решил все свои вопросы в чемпионате и не побеждает на протяжении пяти матчей, но прервется ли эта серия сегодня?

Прогноз на матч Ньюкасл – Ливерпуль.

«Саутгемптон» — «Шеффилд Юнайтед»

«Саутгемптон» не смог выполнить все свои задачи на сезон и остался без еврокубков. «Шеффилд Юнайтед» до последнего времени претендовал на Лигу Европы, но теперь шансов туда попасть у «клинков» нет. Какого результата ждать в поединке команд без мотивации?

Прогноз на матч Саутгемптон – Шеффилд Юнайтед.

«Челси» — «Вулверхэмптон»

Обе команды еще не решили всех своих вопросов – «Челси» пытается сохранить четвертую строчку, «волки» будут стараться остаться на пятой строчке. В трех последних матчах «Вулверхэптон» не проигрывал, но по силам ли ему устоять и в поединке с «Челси»?

Прогноз на матч Челси – Вулверхэмптон.

«Эвертон» — «Борнмут»

«Эвертон» провалил сезон и не сумел пробиться в еврокубки, пока «ириски» лишь 11-е в таблице. «Борнмут» предпоследний в таблице и шансов на спасение у него минимум, сегодня «вишням» нужна только победа, но по силам ли им справиться с «Эвертоном»?

Прогноз на матч Эвертон – Борнмут.