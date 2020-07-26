Анонс матчей 36-го тура итальянской Серии А от сайта ВсеПроСпорт

«Болонья» — «Лечче»
«Лечче» находится в зоне вылета, но при этом он еще не утратил всех шансов на спасение – от «Дженоа» его отделяет четыре балла. «Болонья» так и не смогла полноценно включиться в борьбу за Лигу Европы и не побеждает в пяти матчах кряду, но воспользуются ли шансом гости?
Прогноз на матч Болонья – Лечче.
«Верона» — «Лацио»
«Лацио» уже давно не является претендентом на чемпионство, но при этом «орлы» еще могут побороться за серебро. «Верона» никаких турнирных задач уже не имеет и в последних матчах играет откровенно слабо, но хватит ли «Лацио» сил для победы?
Прогноз на матч Верона – Лацио.
«Кальяри» — «Удинезе»
«Удинезе» теоретически еще может вылететь, но растерять преимущество в семь очков за три тура будет очень непросто. «Кальяри» выпал из борьбы за Лигу Европы и находится в кризисе, не побеждая в семи матчах кряду, продолжится ли он и сегодня?
Прогноз на матч Кальяри – Удинезе.
«Рома» — «Фиорентина»
«Рома» пока удерживает пятое место, но на него есть два претендента в лице «Милана» и «Наполи», так что расслабиться римляне позволить себе не могут. «Фиорентина» уже не имеет турнирной мотивации, но при этом не проигрывает в шести матчах кряду, продолжат ли «фиалки» набирать очки?
Прогноз на матч Рома – Фиорентина.
СПАЛ – «Торино»
СПАЛ провалил сезон и уже не имеет никаких шансов спастись, замыкая турнирную таблицу. «Торино» теоретически еще может вылететь в Серию Б, так что сегодня «быкам» нужна только победа, но позволит ли СПАЛ гостям разжиться тремя очками?
Прогноз на матч СПАЛ – Торино.
«Ювентус» — «Сампдория»
«Ювентус» мог оформить чемпионский титул еще в прошлом туре, но неожиданно проиграл «Удинезе». Сегодня у «старой синьоры» есть еще одна попытка досрочно завоевать трофей, но так ли просто будет хозяевам в поединке с неуступчивой «Сампдорией»?