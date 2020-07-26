Анонс матчей дня 27 июля от сайта ВсеПроСпорт

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вчера, 16:52

«Кардифф» — «Фулхэм»

«Кардифф» на очень высоком уровне провел финиш чемпионата, гарантировав себе путевку в плей-офф. «Фулхэм» не смог пробиться в Премьер-Лигу напрямую, но в целом выглядит неплохо, не проигрывая в семи матчах кряду. Продлится ли серия «дачников»?

Прогноз на матч Кардифф – Фулхэм.

«Беневенто» — «Кьево»

«Беневенто» уже давно гарантировал себе путевку в Серию А и время от времени позволяет себе расслабиться. «Кьево» пока еще не пробился даже в зону плей-офф, «летающие ослики» девятые в таблице, но от путевки в плей-офф их отделяет один балл. Сумеют ли гости отобрать очки у лидера?

Прогноз на матч Беневенто – Кьево.

«Перуджа» — «Трапани»

«Перуджа» явно целилась на повышение в классе, но сейчас «грифоны» ставят перед собой более скромные задачи – им нужно сохранить прописку в Серии Б. «Трапани» имеет те же цели, но находится на предпоследнем месте в таблице и в гостях не побеждает в 11 матчах кряду. Возьмет ли свое «Перуджа»?

Прогноз на матч Перуджа – Трапани.

«Хаммарбю» — «Эребру»

В чемпионате сыграно уже 10 туров, а «Хаммарбю», считавшийся до старта сезона явным претендентом на еврокубки, застрял в нижней части таблицы. «Эребру» держится в середине таблицы, но стабильности ему явно не хватает, сумеет ли фаворит добыть долгожданную победу?

Прогноз на матч Хаммарбю – Эребру.