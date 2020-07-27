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Возвращение «Динамо» в еврокубки. Как это будет?

вчера, 13:02
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Победа «Зенита» в финале Кубка России оставила самобытные «Химки» без трофея и подарила возвращение в еврокубки «Динамо». «Соккер.ру» — о том, почему это хорошо. 

Как «Динамо» пробилось в еврокубки?

Нет сомнений, что в финале Кубка России большая часть футбольной России поддерживала «Химки», или, возможно, будет правильнее сказать — болели против «Зенита». Это подтверждает и наш опрос накануне схватки в Екатеринбурге, где абсолютное большинство респондентов — 58%, отдало предпочтение подмосковному клубу. Однако в самой Москве строго за «Химки» были разве что спартаковцы, у остальных клубов имелся «шкурный интерес», который обеспечивала победа «Зенита».

Так, благодаря успеху «Зенита», ЦСКА избавился от необходимости играть в квалификационных раундах Лиги Европы и стартует прямо с группового этапа. «Локомотив» получил выгоду в виде очередного, четвертого кряду, участия в матче за Суперкубок России. А «Динамо» спустя несколько долгих лет вернется в еврокубки. В РПЛ «бело-голубые» финишировали на шестом месте, которое является условно-еврокубковым. Необходимое условие — победа в Кубке России команды, которая финишировала в чемпионате выше и уже завоевала право выступить в Европе. Для «Динамо» звезды сошлись.

Каким было «Динамо» в сезоне 2019/20?

В начале кампании 2019/20 «Динамо» под руководством Дмитрия Хохлова выбирало между неудачливостью и безыдейностью, после 12 туров «бело-голубые» расположились на предпоследней строчке, одержав всего лишь 2 победы в дюжине матчей и проиграв половину из них. 8 забитых мячей и 14 пропущенных. Но ключевой показатель — 0.83 набранных очка в среднем за игру. В следующих 18 встречах под руководством Кирилла Новикова динамовцы будут собирать по 1.72 — поддерживай они такой темп на протяжении всего чемпионата, завершили бы сезон с 51 баллом, могли бы даже на место в тройке претендовать.

Почему попадание «Динамо» в Лигу Европы порадовало?

Шестое место — это нечто среднее между командами Хохлова и Новикова, сегодняшнее «Динамо» лучше своего места в турнирной таблице РПЛ. При этом у «бело-голубых» еще есть серьезный недобор по части голов и очков: xG напоминает о сумме нереализованных моментов, которых хватило бы на 13 забитых мячей, а это привело к недобору пяти очков. «Динамо» обладает потенциалом для борьбы даже не за топ-5, а за топ-3 в РПЛ, и, конечно, такой еврокубковый боец более выгоден, чем «Химки».

Финалисты Кубка России 15 раз меняли решение относительно того, в каком турнире сыграют в будущем сезоне — в Премьер-Лиге или ФНЛ. Да и до сих пор не понятно, что будет собой представлять эта команда на дистанции? Хватит ли денег? Не станут ли «Химки» плацдармом для обкатки в боевых условиях футболистов «Спартака»? Какой будет эта команда осенью, когда стартует новый розыгрыш Лиги Европы?

Какие задачи будут стоять перед «бело-голубыми» в Лиге Европы?

Относительно «Динамо» таких сомнений нет, зато есть надежда, что «бело-голубые» сумеют преодолеть квалификационные раунды ЛЕ. Первоочередную задачу москвичей на еврокубковый сезон обозначил Антон Шунин:

Сейчас наша задача — попасть в групповой раунд. Будем готовиться! Мы можем. Еврокубки — это нереальные эмоции. Жду этого момента снова.

«Динамо» стартует в Лиге Европы со второго квалификационного раунда, то есть «бело-голубым» нужно выиграть три противостояния, чтобы попасть в основную сетку. Непобедимых соперников на пути динамовцев не будет, но важно подойти к этим матчам на вылет в хорошей форме и сыграть с полной выкладкой.

Когда в последний раз играли в еврокубках?

Это первое попадание «Динамо» в еврокубки после вылета и возвращения в класс сильнейших из РПЛ. В сезоне 2014/15 «бело-голубые» провели достойную еврокубковую кампанию под руководством Станислава Черчесова: начали в отборочных раундах, после чего показали стопроцентный результат в группе. ПСВ, «Эшторил» и «Панатинаикос» глотали пыль за спиной у «Динамо», набравшего 18 очков.

От той команды остался только Антон Шунин. Феерил Вальбуэна, Кураньи играл в нападении, Нобоа и Ванкер в центре поля, Козлов, Дуглас, Губочан и Самба в защите, Ионов и Джуджак поддерживали атаку. Динамовцы должны были играть в Лиге Европы и в сезоне 2015/16, но УЕФА впаял бан за нарушение принципов финансового фейр-плей, команда развалилась и вылетела из РПЛ.

Какие изменения произойдут в составе?

Семь футболистов покинули «Динамо», об этом объявлено официально. Не продлены соглашения с Владимиром Рыковым, Романом Нойштедтером, Артуром Юсуповым, Оскаром Хильемарком, Жоаозиньо, Антоном Сосниным и Кириллом Панченко. Скорее всего, «Динамо» попытается расстаться еще и с португальцем Мигелом Кардозу. Стремление «бело-голубых» расстаться с футболистами, которые не делают команду сильнее, прослеживается и выглядит здраво. Юсупов не чужой для «Динамо», Панченко много сделал для возвращения в РПЛ, но движение вверх невозможно без избавления от балласта.

Какие позиции необходимо усилить?

За последний год состав «Динамо» пополнили Милли Филипп, Комличенко, Слай, Скопинцев, Н`Жи, Каборе, Шимански — классные и перспективные футболисты. Фундамент заложен, но «Динамо» пока не построено до конца, а уж после чистки рядов очевидно, что команда на сегодняшний день не укомплектована.

В первую очередь, это касается средней линии, где после расставания с Юсуповым, Хильемарком и Нойштедтером остался одинокий Каборе. Не удивительно, что «Динамо» интересуется Даниилом Фоминым из «Уфы». Центральных полузащитников нужно хотя бы два, причем в приоритете россияне, ведь легионерский блок почти заполнен (7 из 8 без учета Кардозу).

Помимо хавбеков, нужен еще один центральный защитник, ведь команду покинул Владимир Рыков. «Динамо» нужно хотя бы четыре трансфера: центрбек, два опорных и атакующий полузащитник. И это если не поднимать вопросов, например, о правом защитнике: у Сергея Паршивлюка регулярно возникают проблемы со здоровьем, а Григорий Морозов в летних матчах запомнился несколькими «привозами». С интересом последим за работой «бело-голубых» на трансферном рынке.

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young ответ denmig (раскрыть)
сегодня в 11:49
я прогнозы не очень люблю. Делаю раз в сто лет
Вася Васин 6
Вася Васин 6 ответ mihey1971 (раскрыть)
сегодня в 09:26
    Вася Васин 6
    Вася Васин 6
    сегодня в 09:25
    Да никак!
    mihey1971
    mihey1971 ответ Hypnoz (раскрыть)
    сегодня в 07:48
    А хохоль то от куда знает?
    mihey1971
    mihey1971
    сегодня в 07:45
      denmig
      denmig ответ Roger Young (раскрыть)
      вчера в 21:29
      Нужны прогнозы и участие! пандемия знаешь ли......
      Vredinka_online
      Vredinka_online
      вчера в 20:58
      Сейчас самое главное необходимое усиление в рамках возможностей!!!
      gentlewolf
      gentlewolf
      вчера в 19:15
      Каборе особенно перспективен. Автор, ему 32 уже!
      Котэ в тельняжке
      Котэ в тельняжке ответ Beekeeper (раскрыть)
      вчера в 17:37
      Денег у ВТБ много) Накупят сейчас футболистов хороших, выступят в ЛЕ отлично))) А потом у них снова признают нарушение фэйр плэй и отстранят от ЕК. Они снова всех распродадут и попадут в пердив, чтобы героически опять всплыть. Повторяются, не кажется?;)
      самсон круглый
      самсон круглый
      вчера в 17:09
      Это будет очередное позорище России.
      Roger Young
      Roger Young ответ denmig (раскрыть)
      вчера в 16:49
      Привет, я в красно-белое сердце и так заглядываю.
      Carcasss
      Carcasss
      вчера в 16:41
      Динамо в еврокубках завернет любое Нефтчи или Ференцварош, какая уж тут группа)
      Васисуалий Петров
      Васисуалий Петров ответ alive95 (раскрыть)
      вчера в 16:07
      То есть как? Не дома и в гостях? А хозяева по жребию? Можно подробнее.
      denmig
      denmig ответ Roger Young (раскрыть)
      вчера в 15:44
      Давай-ка возвращайся в Нашу лигу КБС! С общением и прогнозами! Сколько можно "бить" по ботам!? Живое общение , и общие интересы!
      denmig
      denmig
      вчера в 15:42
      Да никак это не будет! И Динамо в основной сетке ЛЕ - НЕ будет! Общий уровень футбола с кризисом отстал до уровня австралийской лиги с коалами!
      зенит тоже со своей связкой вылетит где-нить в районе третьего места - 1/8 !
      Одна надежда - Быки! Может им повезет хотя бы с жеребьевкой, чтобы биться по их уровню до предела!
      Roger Young
      Roger Young
      вчера в 15:32
      Удачи Динамо в европе, хотя вангую вылет в третьем квалификационном раунде

      Из покупок рекомендую взять Кокорина.
      Hypnoz
      Hypnoz
      вчера в 15:21
      Не попадет Динамо в ЛЕ. Вылетит на одной из стадий, выдохнется и в Рпл будет в середняках.
      МиХаХа
      МиХаХа
      вчера в 14:36
        nubom
        nubom
        вчера в 14:27
        А ни как...
        VAN ARM
        VAN ARM
        вчера в 14:26
        это будет поистине страшно )))) к ним ни кто не готов))))))))))))))
        Valeron112
        Valeron112
        вчера в 14:00
          Beekeeper
          Beekeeper ответ Котэ в тельняжке (раскрыть)
          вчера в 13:55
          значит решили набрать нормальных ребят, а балласт скинули. Верной путей идут, товарищи! удачи в ЕК.
          sihafazatron
          sihafazatron
          вчера в 13:38
          Наверно это будет недолго((
          alive95
          alive95
          вчера в 13:28
          В сезоне 20/21 в квалификации ЛЕ только по одному матчу, исправьте
          Котэ в тельняжке
          Котэ в тельняжке
          вчера в 13:13
          А кем они будут играть??? Они сразу с 6 футболистами попрощались..
          Фредерик Крюгер
          Фредерик Крюгер
          вчера в 13:11
          Без хорошего усиления Динамо не сможет пробиться в группу
          Conzor
          Conzor
          вчера в 13:04
          Динамо только удач в еврокубках!
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