Возвращение «Динамо» в еврокубки. Как это будет?

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вчера, 13:02

Победа «Зенита» в финале Кубка России оставила самобытные «Химки» без трофея и подарила возвращение в еврокубки «Динамо». «Соккер.ру» — о том, почему это хорошо.

Как «Динамо» пробилось в еврокубки?

Нет сомнений, что в финале Кубка России большая часть футбольной России поддерживала «Химки», или, возможно, будет правильнее сказать — болели против «Зенита». Это подтверждает и наш опрос накануне схватки в Екатеринбурге, где абсолютное большинство респондентов — 58%, отдало предпочтение подмосковному клубу. Однако в самой Москве строго за «Химки» были разве что спартаковцы, у остальных клубов имелся «шкурный интерес», который обеспечивала победа «Зенита».

Так, благодаря успеху «Зенита», ЦСКА избавился от необходимости играть в квалификационных раундах Лиги Европы и стартует прямо с группового этапа. «Локомотив» получил выгоду в виде очередного, четвертого кряду, участия в матче за Суперкубок России. А «Динамо» спустя несколько долгих лет вернется в еврокубки. В РПЛ «бело-голубые» финишировали на шестом месте, которое является условно-еврокубковым. Необходимое условие — победа в Кубке России команды, которая финишировала в чемпионате выше и уже завоевала право выступить в Европе. Для «Динамо» звезды сошлись.

Каким было «Динамо» в сезоне 2019/20?

В начале кампании 2019/20 «Динамо» под руководством Дмитрия Хохлова выбирало между неудачливостью и безыдейностью, после 12 туров «бело-голубые» расположились на предпоследней строчке, одержав всего лишь 2 победы в дюжине матчей и проиграв половину из них. 8 забитых мячей и 14 пропущенных. Но ключевой показатель — 0.83 набранных очка в среднем за игру. В следующих 18 встречах под руководством Кирилла Новикова динамовцы будут собирать по 1.72 — поддерживай они такой темп на протяжении всего чемпионата, завершили бы сезон с 51 баллом, могли бы даже на место в тройке претендовать.

Почему попадание «Динамо» в Лигу Европы порадовало?

Шестое место — это нечто среднее между командами Хохлова и Новикова, сегодняшнее «Динамо» лучше своего места в турнирной таблице РПЛ . При этом у «бело-голубых» еще есть серьезный недобор по части голов и очков: xG напоминает о сумме нереализованных моментов, которых хватило бы на 13 забитых мячей, а это привело к недобору пяти очков. «Динамо» обладает потенциалом для борьбы даже не за топ-5, а за топ-3 в РПЛ , и, конечно, такой еврокубковый боец более выгоден, чем «Химки».

Финалисты Кубка России 15 раз меняли решение относительно того, в каком турнире сыграют в будущем сезоне — в Премьер-Лиге или ФНЛ . Да и до сих пор не понятно, что будет собой представлять эта команда на дистанции? Хватит ли денег? Не станут ли «Химки» плацдармом для обкатки в боевых условиях футболистов «Спартака»? Какой будет эта команда осенью, когда стартует новый розыгрыш Лиги Европы?

Какие задачи будут стоять перед «бело-голубыми» в Лиге Европы?

Относительно «Динамо» таких сомнений нет, зато есть надежда, что «бело-голубые» сумеют преодолеть квалификационные раунды ЛЕ . Первоочередную задачу москвичей на еврокубковый сезон обозначил Антон Шунин:

Сейчас наша задача — попасть в групповой раунд. Будем готовиться! Мы можем. Еврокубки — это нереальные эмоции. Жду этого момента снова.

«Динамо» стартует в Лиге Европы со второго квалификационного раунда, то есть «бело-голубым» нужно выиграть три противостояния, чтобы попасть в основную сетку. Непобедимых соперников на пути динамовцев не будет, но важно подойти к этим матчам на вылет в хорошей форме и сыграть с полной выкладкой.

Когда в последний раз играли в еврокубках?

Это первое попадание «Динамо» в еврокубки после вылета и возвращения в класс сильнейших из РПЛ . В сезоне 2014/15 «бело-голубые» провели достойную еврокубковую кампанию под руководством Станислава Черчесова: начали в отборочных раундах, после чего показали стопроцентный результат в группе. ПСВ , «Эшторил» и «Панатинаикос» глотали пыль за спиной у «Динамо», набравшего 18 очков.

От той команды остался только Антон Шунин. Феерил Вальбуэна, Кураньи играл в нападении, Нобоа и Ванкер в центре поля, Козлов, Дуглас, Губочан и Самба в защите, Ионов и Джуджак поддерживали атаку. Динамовцы должны были играть в Лиге Европы и в сезоне 2015/16, но УЕФА впаял бан за нарушение принципов финансового фейр-плей, команда развалилась и вылетела из РПЛ .

Какие изменения произойдут в составе?

Семь футболистов покинули «Динамо», об этом объявлено официально. Не продлены соглашения с Владимиром Рыковым, Романом Нойштедтером, Артуром Юсуповым, Оскаром Хильемарком, Жоаозиньо, Антоном Сосниным и Кириллом Панченко. Скорее всего, «Динамо» попытается расстаться еще и с португальцем Мигелом Кардозу. Стремление «бело-голубых» расстаться с футболистами, которые не делают команду сильнее, прослеживается и выглядит здраво. Юсупов не чужой для «Динамо», Панченко много сделал для возвращения в РПЛ , но движение вверх невозможно без избавления от балласта.

Какие позиции необходимо усилить?

За последний год состав «Динамо» пополнили Милли Филипп, Комличенко, Слай, Скопинцев, Н`Жи, Каборе, Шимански — классные и перспективные футболисты. Фундамент заложен, но «Динамо» пока не построено до конца, а уж после чистки рядов очевидно, что команда на сегодняшний день не укомплектована.

В первую очередь, это касается средней линии, где после расставания с Юсуповым, Хильемарком и Нойштедтером остался одинокий Каборе. Не удивительно, что «Динамо» интересуется Даниилом Фоминым из «Уфы». Центральных полузащитников нужно хотя бы два, причем в приоритете россияне, ведь легионерский блок почти заполнен (7 из 8 без учета Кардозу).

Помимо хавбеков, нужен еще один центральный защитник, ведь команду покинул Владимир Рыков. «Динамо» нужно хотя бы четыре трансфера: центрбек, два опорных и атакующий полузащитник. И это если не поднимать вопросов, например, о правом защитнике: у Сергея Паршивлюка регулярно возникают проблемы со здоровьем, а Григорий Морозов в летних матчах запомнился несколькими «привозами». С интересом последим за работой «бело-голубых» на трансферном рынке.