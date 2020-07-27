«Парма» — «Аталанта»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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вчера, 15:59

Парма

«Парма» проводит далеко не худший свой сезон – команда Роберто Д’Аверсы занимает в данный момент 11-е место в таблице. шансов побороться за еврокубки у «крестоносцев» уже нет, но и претендентом на вылет они не являются, опережая 18-й «Лечче» на 14 баллов.

Удачными для «Пармы» получились последние два тура – после затяжной серии без побед, наконец пришли и победы. В 35-м туре «Парма» добыла сенсационную победу 2:1 над «Наполи», а в прошлом матче с аналогичным счетом обыграла «Брешию».

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Аталанта

«Аталанта» на высоком уровне проводит сезон и имеет все шансы побороться за серебро. К 27-му туру бергамаски подходят на третьем месте в таблице с 75 очками в активе, проигрывая второму «Интеру» один балл, четвертый «Лацио» позади только за счет дополнительных показателей.

В последнем туре «Аталанта» расписала ничью 1:1 с «Миланом», допустив уже вторую потерю очков в последних трех матчах.

Статистика

В трех последних матчах «Парма» проигрывала «Аталанте»

В семи последних домашних матчах «Парма» потерпела пять поражений

Ни в одном из девяти последних выездных матчей во всех турнирах «Аталанта» не проигрывала – шесть побед и три ничьи

Прогноз

Прогноз на матч Парма – Аталанта.