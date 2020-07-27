«Интер» — «Наполи»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

1595854905

вчера, 16:01

Интер М

«Интер» явно рассчитывал создать максимум проблем «Ювентусу» в борьбе за титул, и в первом круге команда Антонио Конте успешно с задачей справлялась, но сил на всю дистанцию ей не хватило. В прошлом туре «Ювентус» оформил чемпионство и теперь главной задачей «нерадзурри» является вторая строчка, на которой они и подходят к старту 37-го тура.

Однако, конкуренция в борьбе за серебро очень высока – третья «Аталанта» имеет всего на один балл меньше, на таком же расстоянии находится и четвертый «Лацио». Таким образом права на ошибку у команды нет, а стабильности сейчас ей явно не хватает, так что фаворитом в этой борьбе «Интер» вряд ли можно считать.

В последнем туре «нерадзурри» обыграли со счетом 3:0 «Дженоа» — несмотря на то, что «грифоны» ведут борьбу за выживание и регулярно доставляют проблемы «Интеру» на своем поле, борьбы, как таковой, не вышло. Победа для «Интера» стала первой за последние три матча и продлила его серию без поражений до шести встреч.

Качественную линию на этот поединок предлагает БК Винлайн, скачать приложение можно по ссылке.

Наполи

«Наполи», в отличие от своего сегодняшнего соперника, в чемпионской гонке не участвовал – первую часть сезона неаполитанцы благополучно провалили, выбравшись из пике только с приходом Дженнаро Гаттузо. Более того, в Лигу Чемпионов «партенопейцы» попасть через Серию А не смогут – в данный момент они лишь седьмые в таблице и не имеют никаких шансов пробиться в первую четверку.

Тем не менее, победа в Кубке Италии обеспечила «Наполи» путевку в Лигу Европы, так что турнирной мотивации у команды осталось минимум. Несмотря на это, в последнем туре неаполитанцы обыграли со счетом 2:0 набравшее мощный ход «Сассуоло», добыв таким образом 17-ю победу в сезоне и лишив «нероверди» шансов побороться за еврокубки.

Статистика

В первом круге «Интер» обыграл «Наполи» со счетом 3:1

В каждом из семи последних матчей «Наполи» забивал

Только в одном из девяти последних матчей «Наполи» не пропускал

В каждом из четырех последних матчей «Наполи» забивал в ворота «Интера»

Прогноз

Прогноз на матч Интер – Наполи.