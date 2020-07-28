10 новых наставников. Тренерский цех РПЛ за год обновился на две трети

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вчера, 13:02

«Соккер.ру» интересуется специалистами, которые собираются вести к победам клубы Премьер-Лиги в будущем сезоне.

Экскурс в сезон 2019/20

Только пять тренеров отработали прошедший сезон в РПЛ от звонка до звонка на одном месте, то есть меньше трети клубов — 31%, удержались от смены рулевого во время чемпионата. Вот они, самые стойкие:

«Зенит» (чемпион) — (Россия)

«Краснодар» (3-е место) — (Россия)

ЦСКА (4-е место) — (Беларусь)

«Ростов» (5-е место) - (Россия)

«Уфа» (9-е место) — (Россия)

Таким образом, тренер сменился в каждой из команд, финишировавших ниже первой пятерки. Исключение составляет только «Уфа». А вот в топ-5 состоялась лишь одна перестановка, да и та достаточно специфичная и никак не связана с результатами: Василий Кикнадзе не дал Юрию Сёмину доработать сезон и назначил а, который руководил «железнодорожниками» в летних матчах и не упустил прямую путевку в Лигу чемпионов.

При этом в 11 (!) клубах по ходу сезона 2019/20 произошли перестановки на тренерском мостике. Мы не учитываем те случаи, когда де-факто главного тренера сменял наставник с лицензией (Первушин — Шипшев, Шаронов — Докампо), а также официальные вступления в должность Мусаева и Первушина. Юридические хитросплетения сейчас не интересны, учитываем только отставки и назначения фактических главных тренеров.

1. «Ахмат» (13-е место) — Игорь Шалимов вместо Рашида Рахимова (11-й тур)

2. «Спартак» (7-е место) — вместо Олега Кононова (12-й тур)

3. «Динамо» (6-е место) — вместо Дмитрия Хохлова (12-й тур)

4. «Тамбов» (14-е место) — вместо Александр Григоряна (13-й тур)

5. «Оренбург» (16-е место) — Константин Емельянов вместо Владимира Федотова (19-й тур)

6. «Сочи» (12-е место) — Владимир Федотов вместо Александра Точилина (19-й тур)

7. «Рубин» (10-е место) — вместо Романа Шаронова (19-й тур)

8. «Оренбург» (16-е место) — Константин Парамонов вместо Константина Емельянова (22-й тур)

9. «Локомотив» (2-е место) — Марко Николич вместо Юрия Сёмина (22-й тур)

10. «Крылья Советов» (15-е место) — вместо Миодрага Божовича (24-й тур)

11. «Арсенал» (8-е место) — (и.о.) вместо Игоря Черевченко (25-й тур)

12. «Урал» (11-е место) — Сергей Матвеев (и.о.) вместо Дмитрия Парфенова (29-й тур)

- «Оренбург» — единственный клуб РПЛ , который дважды производил перестановки на тренерском мостике. Сначала Емельянов сменил Федотова, а потом вместо самого Емельянова назначили Парамонова.

- Владимир Федотов стал шестым тренером наравне с Семаком, Мусаевым, Ганчаренко, Карпиным и Евсеевым, кто был при деле и на старте кампании 2019/20, и на финише. Более того, Владимир Валентинович отработал сезон целиком: в первой половине был у руля «Оренбурга», а зимой возглавил «Сочи».

- Наилучшую продуктивность из всех тренеров, пришедших по ходу сезона, продемонстрировал Кирилл Новиков, который принял «Динамо» на 15-м месте, а закончил чемпионат 6-м. Впервые за шесть лет «бело-голубые» сыграют в еврокубках.

Тренерский цех РПЛ в сезоне 2020/21

Новый чемпионат стартует уже через неделю, но у двух команд пока нет утвержденных главных тренеров:

- тульский «Арсенал» после прощания с Игорем Черевченко рассчитывал доверить команду Юрию Сёмину или Рашиду Рахимову, однако договориться с этими специалистами не удалось. Скорее всего, полноценный контракт будет предложен Сергею Подпалому, у которого очень скромный опыт работы в РПЛ .

- аналогичная ситуация в «Урале». Исполняющим обязанности после ухода Дмитрия Парфенова стал , легенда местного футбола, проработавший на различных тренерских должностях в «Урале» 12 лет. Клуб пока не объявил о назначении Юрия Матвеева официально, но Григорий Иванов проанонсировал это решение в СМИ .

- Андрей Талалаев, который безуспешно пытался спасти «Крылья Советов» от вылета в концовке сезона 2019/20, продолжит работу в РПЛ . Специалисту предложил контракт «Ахмат», завершивший отношения с Игорем Шалимовым, который, в свою очередь, уберег грозненцев от понижения в классе, но не убедил в перспективности дальнейшего сотрудничества.

- Тренерский цех РПЛ пополняют наставники новичков элитного дивизиона — («Химки») и («Ротор»). Для Хацкевича это дебют в российской Премьер-Лиге, до «Ротора» белорус тренировал только у себя на родине и в Украине. У Юрана есть небольшой опыт работы в РПЛ : в 2008 году провел несколько матчей у руля «Шинника» и «Химок».

- Таким образом, сезон РПЛ 2020/21 начнут следующие тренеры:

Сергей Семак (Россия) — «Зенит»

Марко Николич (Сербия) — «Локомотив»

Мурад Мусаев (Россия) — «Краснодар»

Виктор Ганчаренко (Беларусь) — ЦСКА

Валерий Карпин (Россия) — «Ростов»

Кирилл Новиков (Россия) — «Динамо»

Доменико Тедеско (Германия) — «Спартак»

Сергей Подпалый* (Россия) — «Арсенал»

Вадим Евсеев (Россия) — «Уфа»

Леонид Слуцкий (Россия) — «Рубин»

Юрий Матвеев* (Россия) — «Урал»

Владимир Федотов (Россия) — «Сочи»

Андрей Талалаев (Россия) — «Ахмат»

Сергей Первушин (Россия) — «Тамбов»

Александр Хацкевич (Беларусь) — «Ротор»

Сергей Юран (Россия) — «Химки»

*на сегодняшний день тренеры не утверждены в своих должностях официально.

- 12 из 16 тренеров (75%) — россияне. Еще двое — белорусы Хацкевич и Ганчаренко. В РПЛ только два специалиста из дальнего зарубежья, оба работают в Москве: немец Доменико Тедеско («Спартак») и серб Марко Николич («Локомотив»).