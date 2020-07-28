10 новых наставников. Тренерский цех РПЛ за год обновился на две трети

«Соккер.ру» интересуется специалистами, которые собираются вести к победам клубы Премьер-Лиги в будущем сезоне.
Экскурс в сезон 2019/20
Только пять тренеров отработали прошедший сезон в РПЛ от звонка до звонка на одном месте, то есть меньше трети клубов — 31%, удержались от смены рулевого во время чемпионата. Вот они, самые стойкие:
«Зенит» (чемпион) — Сергей Семак (Россия)
«Краснодар» (3-е место) — Мурад Мусаев (Россия)
ЦСКА (4-е место) — Виктор Ганчаренко (Беларусь)
«Ростов» (5-е место) - Валерий Карпин (Россия)
«Уфа» (9-е место) — Вадим Евсеев (Россия)
Таким образом, тренер сменился в каждой из команд, финишировавших ниже первой пятерки. Исключение составляет только «Уфа». А вот в топ-5 состоялась лишь одна перестановка, да и та достаточно специфичная и никак не связана с результатами: Василий Кикнадзе не дал Юрию Сёмину доработать сезон и назначил Марко Николича, который руководил «железнодорожниками» в летних матчах и не упустил прямую путевку в Лигу чемпионов.
При этом в 11 (!) клубах по ходу сезона 2019/20 произошли перестановки на тренерском мостике. Мы не учитываем те случаи, когда де-факто главного тренера сменял наставник с лицензией (Первушин — Шипшев, Шаронов — Докампо), а также официальные вступления в должность Мусаева и Первушина. Юридические хитросплетения сейчас не интересны, учитываем только отставки и назначения фактических главных тренеров.
1. «Ахмат» (13-е место) — Игорь Шалимов вместо Рашида Рахимова (11-й тур)
2. «Спартак» (7-е место) — Доменико Тедеско вместо Олега Кононова (12-й тур)
3. «Динамо» (6-е место) — Кирилл Новиков вместо Дмитрия Хохлова (12-й тур)
4. «Тамбов» (14-е место) — Сергей Первушин вместо Александр Григоряна (13-й тур)
5. «Оренбург» (16-е место) — Константин Емельянов вместо Владимира Федотова (19-й тур)
6. «Сочи» (12-е место) — Владимир Федотов вместо Александра Точилина (19-й тур)
7. «Рубин» (10-е место) — Леонид Слуцкий вместо Романа Шаронова (19-й тур)
8. «Оренбург» (16-е место) — Константин Парамонов вместо Константина Емельянова (22-й тур)
9. «Локомотив» (2-е место) — Марко Николич вместо Юрия Сёмина (22-й тур)
10. «Крылья Советов» (15-е место) — Андрей Талалаев вместо Миодрага Божовича (24-й тур)
11. «Арсенал» (8-е место) — Сергей Подпалый (и.о.) вместо Игоря Черевченко (25-й тур)
12. «Урал» (11-е место) — Сергей Матвеев (и.о.) вместо Дмитрия Парфенова (29-й тур)
- «Оренбург» — единственный клуб РПЛ, который дважды производил перестановки на тренерском мостике. Сначала Емельянов сменил Федотова, а потом вместо самого Емельянова назначили Парамонова.
- Владимир Федотов стал шестым тренером наравне с Семаком, Мусаевым, Ганчаренко, Карпиным и Евсеевым, кто был при деле и на старте кампании 2019/20, и на финише. Более того, Владимир Валентинович отработал сезон целиком: в первой половине был у руля «Оренбурга», а зимой возглавил «Сочи».
- Наилучшую продуктивность из всех тренеров, пришедших по ходу сезона, продемонстрировал Кирилл Новиков, который принял «Динамо» на 15-м месте, а закончил чемпионат 6-м. Впервые за шесть лет «бело-голубые» сыграют в еврокубках.
Тренерский цех РПЛ в сезоне 2020/21
Новый чемпионат стартует уже через неделю, но у двух команд пока нет утвержденных главных тренеров:
- тульский «Арсенал» после прощания с Игорем Черевченко рассчитывал доверить команду Юрию Сёмину или Рашиду Рахимову, однако договориться с этими специалистами не удалось. Скорее всего, полноценный контракт будет предложен Сергею Подпалому, у которого очень скромный опыт работы в РПЛ.
- аналогичная ситуация в «Урале». Исполняющим обязанности после ухода Дмитрия Парфенова стал Юрий Матвеев, легенда местного футбола, проработавший на различных тренерских должностях в «Урале» 12 лет. Клуб пока не объявил о назначении Юрия Матвеева официально, но Григорий Иванов проанонсировал это решение в СМИ.
- Андрей Талалаев, который безуспешно пытался спасти «Крылья Советов» от вылета в концовке сезона 2019/20, продолжит работу в РПЛ. Специалисту предложил контракт «Ахмат», завершивший отношения с Игорем Шалимовым, который, в свою очередь, уберег грозненцев от понижения в классе, но не убедил в перспективности дальнейшего сотрудничества.
- Тренерский цех РПЛ пополняют наставники новичков элитного дивизиона — Сергей Юран («Химки») и Александр Хацкевич («Ротор»). Для Хацкевича это дебют в российской Премьер-Лиге, до «Ротора» белорус тренировал только у себя на родине и в Украине. У Юрана есть небольшой опыт работы в РПЛ: в 2008 году провел несколько матчей у руля «Шинника» и «Химок».
- Таким образом, сезон РПЛ 2020/21 начнут следующие тренеры:
Сергей Семак (Россия) — «Зенит»
Марко Николич (Сербия) — «Локомотив»
Мурад Мусаев (Россия) — «Краснодар»
Виктор Ганчаренко (Беларусь) — ЦСКА
Валерий Карпин (Россия) — «Ростов»
Кирилл Новиков (Россия) — «Динамо»
Доменико Тедеско (Германия) — «Спартак»
Сергей Подпалый* (Россия) — «Арсенал»
Вадим Евсеев (Россия) — «Уфа»
Леонид Слуцкий (Россия) — «Рубин»
Юрий Матвеев* (Россия) — «Урал»
Владимир Федотов (Россия) — «Сочи»
Андрей Талалаев (Россия) — «Ахмат»
Сергей Первушин (Россия) — «Тамбов»
Александр Хацкевич (Беларусь) — «Ротор»
Сергей Юран (Россия) — «Химки»
*на сегодняшний день тренеры не утверждены в своих должностях официально.
- 12 из 16 тренеров (75%) — россияне. Еще двое — белорусы Хацкевич и Ганчаренко. В РПЛ только два специалиста из дальнего зарубежья, оба работают в Москве: немец Доменико Тедеско («Спартак») и серб Марко Николич («Локомотив»).
- Только шесть тренеров из перечисленных начинали прошлый сезон в РПЛ (Семак, Мусаев, Ганчаренко, Карпин, Евсеев и Федотов), оставшиеся 10 специалистов — то самое глобальное обновление тренерского цеха РПЛ, причем из всех них только у Леонида Слуцкого за плечами большой и успешный опыт работы в чемпионате России.