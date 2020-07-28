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10 новых наставников. Тренерский цех РПЛ за год обновился на две трети

вчера, 13:02
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«Соккер.ру» интересуется специалистами, которые собираются вести к победам клубы Премьер-Лиги в будущем сезоне.

Экскурс в сезон 2019/20

Только пять тренеров отработали прошедший сезон в РПЛ от звонка до звонка на одном месте, то есть меньше трети клубов — 31%, удержались от смены рулевого во время чемпионата. Вот они, самые стойкие:

«Зенит» (чемпион)Сергей Семак (Россия)

«Краснодар» (3-е место)Мурад Мусаев (Россия)

ЦСКА (4-е место)Виктор Ганчаренко (Беларусь)

«Ростов» (5-е место) - Валерий Карпин (Россия)

«Уфа» (9-е место)Вадим Евсеев (Россия)

Таким образом, тренер сменился в каждой из команд, финишировавших ниже первой пятерки. Исключение составляет только «Уфа». А вот в топ-5 состоялась лишь одна перестановка, да и та достаточно специфичная и никак не связана с результатами: Василий Кикнадзе не дал Юрию Сёмину доработать сезон и назначил Марко Николича, который руководил «железнодорожниками» в летних матчах и не упустил прямую путевку в Лигу чемпионов.

При этом в 11 (!) клубах по ходу сезона 2019/20 произошли перестановки на тренерском мостике. Мы не учитываем те случаи, когда де-факто главного тренера сменял наставник с лицензией (Первушин — Шипшев, Шаронов — Докампо), а также официальные вступления в должность Мусаева и Первушина. Юридические хитросплетения сейчас не интересны, учитываем только отставки и назначения фактических главных тренеров.

1. «Ахмат» (13-е место) — Игорь Шалимов вместо Рашида Рахимова (11-й тур)

2. «Спартак» (7-е место) Доменико Тедеско вместо Олега Кононова (12-й тур)

3. «Динамо» (6-е место) Кирилл Новиков вместо Дмитрия Хохлова (12-й тур)

4. «Тамбов» (14-е место) Сергей Первушин вместо Александр Григоряна (13-й тур)

5. «Оренбург» (16-е место) — Константин Емельянов вместо Владимира Федотова (19-й тур)

6. «Сочи» (12-е место) — Владимир Федотов вместо Александра Точилина (19-й тур)

7. «Рубин» (10-е место)Леонид Слуцкий вместо Романа Шаронова (19-й тур)

8. «Оренбург» (16-е место) — Константин Парамонов вместо Константина Емельянова (22-й тур)

9. «Локомотив» (2-е место) — Марко Николич вместо Юрия Сёмина (22-й тур)

10. «Крылья Советов» (15-е место) Андрей Талалаев вместо Миодрага Божовича (24-й тур)

11. «Арсенал» (8-е место) Сергей Подпалый (и.о.) вместо Игоря Черевченко (25-й тур)

12. «Урал» (11-е место) — Сергей Матвеев (и.о.) вместо Дмитрия Парфенова (29-й тур)

- «Оренбург» — единственный клуб РПЛ, который дважды производил перестановки на тренерском мостике. Сначала Емельянов сменил Федотова, а потом вместо самого Емельянова назначили Парамонова.

- Владимир Федотов стал шестым тренером наравне с Семаком, Мусаевым, Ганчаренко, Карпиным и Евсеевым, кто был при деле и на старте кампании 2019/20, и на финише. Более того, Владимир Валентинович отработал сезон целиком: в первой половине был у руля «Оренбурга», а зимой возглавил «Сочи».

- Наилучшую продуктивность из всех тренеров, пришедших по ходу сезона, продемонстрировал Кирилл Новиков, который принял «Динамо» на 15-м месте, а закончил чемпионат 6-м. Впервые за шесть лет «бело-голубые» сыграют в еврокубках.

Тренерский цех РПЛ в сезоне 2020/21

Новый чемпионат стартует уже через неделю, но у двух команд пока нет утвержденных главных тренеров:

- тульский «Арсенал» после прощания с Игорем Черевченко рассчитывал доверить команду Юрию Сёмину или Рашиду Рахимову, однако договориться с этими специалистами не удалось. Скорее всего, полноценный контракт будет предложен Сергею Подпалому, у которого очень скромный опыт работы в РПЛ.

- аналогичная ситуация в «Урале». Исполняющим обязанности после ухода Дмитрия Парфенова стал Юрий Матвеев, легенда местного футбола, проработавший на различных тренерских должностях в «Урале» 12 лет. Клуб пока не объявил о назначении Юрия Матвеева официально, но Григорий Иванов проанонсировал это решение в СМИ.

- Андрей Талалаев, который безуспешно пытался спасти «Крылья Советов» от вылета в концовке сезона 2019/20, продолжит работу в РПЛ. Специалисту предложил контракт «Ахмат», завершивший отношения с Игорем Шалимовым, который, в свою очередь, уберег грозненцев от понижения в классе, но не убедил в перспективности дальнейшего сотрудничества.

- Тренерский цех РПЛ пополняют наставники новичков элитного дивизиона — Сергей Юран («Химки») и Александр Хацкевич («Ротор»). Для Хацкевича это дебют в российской Премьер-Лиге, до «Ротора» белорус тренировал только у себя на родине и в Украине. У Юрана есть небольшой опыт работы в РПЛ: в 2008 году провел несколько матчей у руля «Шинника» и «Химок».

- Таким образом, сезон РПЛ 2020/21 начнут следующие тренеры:

Сергей Семак (Россия) — «Зенит»

Марко Николич (Сербия) — «Локомотив»

Мурад Мусаев (Россия) — «Краснодар»

Виктор Ганчаренко (Беларусь) — ЦСКА

Валерий Карпин (Россия) — «Ростов»

Кирилл Новиков (Россия) — «Динамо»

Доменико Тедеско (Германия) — «Спартак»

Сергей Подпалый* (Россия) — «Арсенал»

Вадим Евсеев (Россия) — «Уфа»

Леонид Слуцкий (Россия) — «Рубин»

Юрий Матвеев* (Россия) — «Урал»

Владимир Федотов (Россия) — «Сочи»

Андрей Талалаев (Россия) — «Ахмат»

Сергей Первушин (Россия) — «Тамбов»

Александр Хацкевич (Беларусь) — «Ротор»

Сергей Юран (Россия) — «Химки»

*на сегодняшний день тренеры не утверждены в своих должностях официально.

- 12 из 16 тренеров (75%) — россияне. Еще двое — белорусы Хацкевич и Ганчаренко. В РПЛ только два специалиста из дальнего зарубежья, оба работают в Москве: немец Доменико Тедеско («Спартак») и серб Марко Николич («Локомотив»).

- Только шесть тренеров из перечисленных начинали прошлый сезон в РПЛ (Семак, Мусаев, Ганчаренко, Карпин, Евсеев и Федотов), оставшиеся 10 специалистов — то самое глобальное обновление тренерского цеха РПЛ, причем из всех них только у Леонида Слуцкого за плечами большой и успешный опыт работы в чемпионате России.

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андрей невзоров
андрей невзоров ответ SSPZ (раскрыть)
сегодня в 00:16
что здесь смешного когда близких теряешь
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 22:30
Формально в Краснодаре тоже тренер поменялся,Матвеев ушел Мусаев пришел.
112910415
112910415
вчера в 18:14
броуновское движение, однако
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:36
Да уж, не хватает у рукоЙводителей терпения. Приведут нового тренера и хотят моментальный результат.
А ему надо элементарно познакомиться с игроками, понять силу и слабость каждого, попытаться встроить их в свое виденье игры. На это уходит время, а ждать никто не будет. Вот и бегают тренеры как лошадки по кругу. Оттого и результаты у нас не очень, особенно в Европе...
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 15:01
Одно радует что физруков Божовича и Рахимова нет ни в одном клубе.
Вася Васин 6
Вася Васин 6
вчера в 14:23
Радует, шо бэларусскый гэний остался. Поржём.
SSPZ
SSPZ ответ VAN ARM (раскрыть)
вчера в 14:12
Это было бегство с "тонущего корабля" хотя корабль тонул именно по вине "капитана", по вине В.Гончаренко...
Хиромант
Хиромант
вчера в 13:49
Ну и чего тут удивляться? Клубы меняют тренеров - значит недовольны результатами, качеством игры, дисциплиной и т.д. У каждого тренера свое понимание игры, вот руководство клубов и ищет тех, чей стиль им импонирует. Нормальное явление. Если каждый клуб найдет "своего" тренера - это же будет "здорово"! Возрастет конкуренция в лиге, матчи станут интереснее.
VAN ARM
VAN ARM ответ SSPZ (раскрыть)
вчера в 13:38
это была короткая перемена)))
SSPZ
SSPZ
вчера в 13:08
Только пять тренеров отработали прошедший сезон в РПЛ от звонка до звонка....

...ЦСКА (4-е место) — Виктор Ганчаренко (Беларусь)...

В.Гончаренко - не считается, он убегал в Беларусь) Это не от звонка до звонка)
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