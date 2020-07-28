В детстве он голодал и выпрашивал еду. Нани спасла доброта незнакомцев и его мечта

Бывший футболист МЮ и легенда сборной Португалии рассказал о своей жизни на The Players' Tribune. «Соккер.ру» адаптировал, читайте на здоровье.

Сейчас Луиш Нани зажигает в МЛС в составе «Орландо Сити». Португальцу 33 года, лучшие его годы позади, зато о них осталась масса приятных воспоминаний: семь сезонов в «Манчестер Юнайтед», работа под руководством сэра Алекса Фергюсона, четыре титула в АПЛ и победа в Лиге чемпионов.

Со сборной Португалии вингер выиграл Евро-2016, он не рядовой футболист в истории своей страны: 112 матчей за национальную команду (4-е место за всю историю) и 24 забитых мяча (8-й бомбардирский показатель).

Мы знаем о взлетах и падениях Нани, имеем представление, какой он футболист, но, по сути, почти ничего не знаем о нем, как и о многих кумирах или просто достойных личностях из любимого вида спорта. Искренние, интересные и заслуживающие внимания рассказы футболистов встречаются нечасто. Нани удалось рассказать историю, от которой не оторваться:

Это история началась, потому что мы голодали.

Я был очень молод, когда всем сердцем поверил: Бог выбрал меня, чтобы я стал успешным футболистом. В то время я жил с матерью и восемью моими братьями и сестрами в доме с одной спальней и дырами в полу, где кишмя сидели крысы и ящерицы. Они боролись за свою жизнь так же, как и мы. А нам нечего было есть. Но потом у одного из моих старших братьев появилась идея, как мы можем получать еду бесплатно.

Но прежде я должен рассказать, как мы оказались в столь бедственном положении. Несколькими годами ранее, когда мне было семь лет, мы жили в деревянном доме, который построил мой отец. Крыша протекала, каждый раз, и когда шел дождь, мы расставляли банки по всему дому. Однажды мой папа накопил достаточно денег, чтобы построить дом побольше из хороших материалов, но прежде, чем он успел закончить, он уехал в Кабо-Верде, откуда родом мои родители.

Я думал, что его не будет несколько недель, но время шло, минули уже несколько месяцев, а он так и не вернулся. Не знаю, что случилось. У него там было несколько сыновей, возможно, он решил остаться с ними. Знаю лишь, что я даже тогда слишком сильно любил его, чтобы сердиться. Однако его отсутствие существенно осложнило жизнь всем нам и особенной нашей маме, которая должна была заботиться о четырех дочерях и пяти сыновьях, из которых я был самым младшим.

Мы жили в тихом районе в Амадоре, недалеко от Лиссабона. Однако в пяти минутах от нас был комплекс государственного жилья Санта-Филомена, где происходило много всего плохого. В том районе было сосредоточено много разных культур — выходцы из Кабо-Верде, Анголы, цыгане. Они часто враждовали. Я видел много полицейских машин и карет скорой помощи, слышал слухи о перестрелках и жертвах, но моя мама ничего не боялась и заботилась о нас так рьяно, что мы прозвали ее «mãe galinha» — Курица-мать.

Она делала все, чтобы прокормить нас. Работала в пожарной части, а вечерами пела в ресторане. У нее был хороший голос. Это было очень тяжело для нее, и спустя несколько лет она нашла другого мужчину. Из-за гордости он не захотел жить с нами в доме, который построил мой отец, и мы вынуждены были вдесятером переехать в его жилище. Это был дом с одной спальней, одной гостиной, одной кухней и одним туалетом. Я должен был спать на диване, а соседство с крысами и ящерицами вскоре стало для нас чем-то нормальным. Но есть кое-что, к чему невозможно привыкнуть. Голод.

Для многих людей голод — это легкий дискомфорт, когда вы пропустили обед из-за работы, или нечто далекое и почти ненастоящее: «О, посмотрите на этих бедных детей в Африке!» Но вы не поймете, что это, пока не испытаете сами: когда во рту сухо, когда живот кричит, боль разливается по всему телу, каждое прикосновение доставляет нестерпимое страдание. И это не где-то далеко, это здесь, это состояние, которое постоянно с вами и к которому вы должны привыкнуть. Мне часто приходилось испытывать голод. Я знаю, что это такое.

Полагаю, единственная хорошая вещь, когда вы голодны — это то, что он заставляет вас искать решения. Однажды, мне было около 10 лет, у одного из моих братьев, Паулу Роберту, возникла идея отправиться в богатую часть Лиссабона и попросить еды. Я не был в этом уверен, но Паулу сказал, что у этих людей много еды, и они с нами поделятся. Он оказался прав.

В первую поездку нас накормили супом и хлебом, нам давали печенья и деньги, чтобы мы могли купить себе еды. Некоторые даже приглашали нас зайти внутрь, усаживали нас за стол. К нам отнеслись по-доброму. Думаю, мы понравились тем людям, потому что решили не воровать, а попросили.

Однажды мы с Паулу играли в футбол, неподалеку была пиццерия. Когда мы попросили там еды, нам ответили, что у них ничего нет. Но следом за нами зашла женщина, которая слышала разговор. Она попросила нас подождать и вскоре вынесла нам горячую пиццу. Она оставила себе только два кусочка, остальное отдала нам. Ох, как же безумно хороша была эта пицца! Лучшая пицца в моей жизни…

Мы разговорились, эта женщина узнала, что мы играем в футбол, и сказала, что с удовольствием посмотрела бы на это, а когда увидела моего брата в на поле, сказала: «Вау! А ты очень хорош!» А потом она устроила ему просмотр в «Спортинге», оказывается, она была знакома с Марко Аурелио, игроком «львов» в то время. Неплохо мой братец попросил пиццы!

Все бы ничего, но мой брат опоздал на тренировку, куда его пригласили, на месяц. Я не шучу. Не на 20 минут. Не на час. НА ОДИН МЕСЯЦ. Я до сих пор считаю, что Паулу был одарен лучше, чем я, но голова у него была не на месте. У него были плохие друзья, он рано начал курить и никогда не стремился стать профессионалом, хотя на его долю то и дело выпадали шансы.

Именно тогда я и решил, что Бог выбрал меня, чтобы поддержать семью, став футболистом. К сожалению, у всех моих братьев не оказалось внутри чего-то важного, что удержало бы их на правильном пути. Я говорю о дисциплине, преданности, позитивности. По какой-то причине все это было у меня.

Также я убежден, что Бог поставил правильных людей на моем пути. Первым был мой лучший друг Сабино. Когда мне было семь лет, он позвал меня на мою первую тренировку. Я был одет в обноски, обут в кожаные туфли, которые лучше подошли бы для вечеринки, надо мной смеялись другие дети. А потом началась игра. БУМ! Я забил гол. Попробовал ударить с дальней дистанции. БУМ! Еще гол. В какой-то момент тренер схватил меня за руку и сказал: «Возвращайся завтра, малыш, мы дадим тебе форму и обувь получше».

Следующим важным человеком на моем пути был Мустафа. Старик из Африки, который жил неподалеку от нас и всегда смотрел, как мы играем. Часто он приходил и давал нам советы. Никто не хотел его слушать, кроме меня. Мустафа много знал. Он никогда не называл меня Нани — это прозвище дала мне одна из сестер. Для него я был просто Луиш.

«Нет, Луиш! Используй внутреннюю часть стопы».

«Поднимай голову, Луиш!»

Когда мне было 10 лет, я не курил, как многие сверстники вокруг меня, зато я играл за команду под названием «Реал Массама». Это еще одно благословение на моем пути. Правда, мне приходилось ездить на тренировки на электричке, а билет я себе позволить не мог. Когда меня ловили инспекторы, я клялся, что больше так не буду. А потом делал то же самое. Что мне еще оставалось?

Но вскоре тренеры стали давать мне деньги на билеты. Они же кормили меня, потому что знали, что я мало ем дома. У меня появились настоящие товарищи, которые давали мне одежду, семьи некоторых из них приглашали меня остаться у них на недельку-другую. Я не отказывался и до сих пор благодарен этим людям.

Через какое-то время и наша семья переехала из дома с крысами и ящерицами, но тогда мне было уже все равно, где я живу. Я просто хотел играть в футбол. Стал одержимым. Вставал в семь утра, чтобы делать спринты. Был на поле под палящим солнцем и под дождем, один и с товарищами, до упаду бил с правой и левой ноги, по тысяче раз отрабатывал финты. Ничто, кроме футбола, меня тогда не заботило.

После матчей за «Реал Массаму» я стал узнавать, что сегодня на игре присутствовали люди из «Бенфики» или «Спортинга». Наконец, весной 2003-го мне пришло письмо, в котором «Спортинг» приглашал меня тренироваться с ними в течение двух недель. Я поблагодарил Бога. Я танцевал. Я пел.

Вскоре опомнилась и «Бенфика», они меня тоже позвали. Это было безумное время: в понедельник я тренировался с одним из двух крупнейших клубов Лиссабона, а в среду и четверг — с другим. Ближе к концу лета я получил сообщение от «Спортинга»: «Встретимся завтра в 10 часов утра». Такое же сообщение прислала «Бенфика». Я ответил обоим: «Да, ОК».

Оставалось только выбрать встречу, на которую я отправлюсь. Я выбрал «Спортинг», потому что у меня там было много друзей. В тот день, летом 2003-го, когда я подписал первый контракт со «Спортингом», все мои финансовые проблемы решились в одночасье. Я достиг цели, к которой шел так долго и упорно, ведомый своей мечтой и Богом.

И это был совсем не финиш, но начало чего-то большого и нового… Однако я всегда буду помнить того маленького голодного мальчика, крыс и ящериц, доброту людей и самую вкусную пиццу в своей жизни.