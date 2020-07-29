Анонс матчей 37-го тура итальянской Серии А от сайта ВсеПроСпорт

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сегодня, 00:11

«Верона» — СПАЛ

«Верона» уже не имеет турнирный задач – за Лигу Европы «мастифы» побороться уже не смогут, а вылет им явно не грозит. СПАЛ провалил сезон и вылетает из Серии А – «бело-голубые» не побеждают на протяжении 10 матчей, но продлит ли эту серию сегодня «Верона»?

Прогноз на матч Верона – СПАЛ .

«Лацио» — «Брешиа»

«Лацио» так и не сумел навязать борьбу «Ювентусу» за чемпионство, но за серебро «орлы» еще способны сразиться – от второй «Аталанты» их отделяет три балла. «Брешиа» уже вылетела из Серии А и проигрывает матч за матчем, ждать ли очередного поражения «ласточек» и сегодня?

Прогноз на матч Лацио – Брешиа.

«Сампдория» — «Милан»

«Сампдория» уже гарантировала себе прописку в Серии А и в последних турах выглядит неубедительно, проиграв «Дженоа» и «Ювентусу». «Милан», в свою очередь, находится в отличной форме и не проиграл ни разу после карантина, но продлится ли серия «россонери»?

Прогноз на матч Сампдория – Милан.

«Сассуоло» — «Дженоа»

«Дженоа» проваливает сезон, но вылететь «грифонам» будет крайне сложно – «Лечче» они опережают на четыре балла и растерять такой гандикап за два тура будет крайне непросто. «Сассуоло» уже выпал из борьбы за Лигу Европы и не побеждает в четырех матчах кряду, но прервется ли сегодня эта серия?

Прогноз на матч Сассуоло – Дженоа.

«Удинезе» — «Лечче»

Для «Лечче» сегодняшний поединок имеет исключительную важность – ему нужна только победа над «Удинезе», но даже она не гарантирует команде спасения. «Удинезе» в последних турах набрал отличную форму, переиграв «Ювентус» и «Кальяри», но ждать ли победы «зебр» и сегодня?

Прогноз на матч Удинезе – Лечче.

«Кальяри» — «Ювентус»

«Ювентус» в прошлом туре оформил чемпионство и сегодня наверняка Сарри даст отдохнуть нескольким ключевым игрокам. «Кальяри» откровенно доигрывает сезон и в восьми последних матчах не побеждает, но соберутся ли хозяева на матч с чемпионом?

Прогноз на матч Кальяри – Ювентус.

«Торино» — «Рома»

«Рома» прибавила на финише сезона и не выпала с пятой строчки в таблице, теоретически еще может ее выбить оттуда «Милан», но отыграть ему четыре очка отставания будет сложно. «Торино» гарантировал себе прописку в Серии А и уже не имеет мотивации, воспользуется ли этим «Рома»?

Прогноз на матч Торино – Рома.

«Фиорентина» — «Болонья»

«Фиорентина» не справилась со своими задачами на сезон, не сумев пробиться в еврокубки. В последних матчах у «фиалок» были сложные соперники в лице «Интера» и «Ромы» и победить в этих встречах не удалось, но справятся ли хозяева в поединке с «Болоньей»?

Прогноз на матч Фиорентина – Болонья.