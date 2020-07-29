«Фулхэм» — «Кардифф»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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вчера, 18:38

Фулхэм

«Фулхэм» с главной задачей справиться не сумел – команда Скотта Паркера не пробилась в Премьер-Лигу напрямую. Тем не менее в плей-офф «дачники» попали без проблем – финишировали они на четвертой строчке, уступив второму «Вест Бромвичу» всего два балла.

В плей-офф «Фулхэм» попал на «Кардифф» и в первой встрече играл в гостях – несмотря на очень сложное начало, «дачники» преломили ход игры и добыли победу 2:0, которая продлила их серию без поражений до восьми матчей.

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Кардифф Сити

«Кардифф» не имел возможности бороться за прямую путевку в Премьер-Лигу, но коллектив Нила Харриса не позволил никому выбить себя из плей-офф. за счет мощного финиша, где «лазурные птицы» добыли три победы кряду, им удалось финишировать на пятой строчке в таблице. В домашнем матче плей-офф «Кардифф» проиграл со счетом 0:2, практически лишив себя шансов на финал.

Статистика

Ни в одном из четырех последних матчей «Фулхэм» не проигрывал «Кардиффу» — три победы и ничья

Ни в одном из восьми последних матчей «Фулхэм» не проигрывал – шесть побед и две ничьи

В пяти домашних матчах кряду «Фулхэм» не проигрывал «Кардиффу» — три победы и две ничьи

Прогноз

Прогноз на матч Фулхэм – Кардифф.