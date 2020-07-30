Анонс матчей дня 31 июля от сайта ВсеПроСпорт

1596125981

30 июля 2020, 19:19

«Сидней Уондерерс» — «Веллингтон Феникс»

Поединок из чемпионата Австралии с серьезной интригой – для хозяев это практически последний шанс включиться в борьбу за плей-офф, гости же будут стремиться сохранить вторую строчку. «Веллингтон Феникс» потерял очки в прошлом туре, но возьмет лис вое фаворит сегодня?

Прогноз на матч Сидней Уондерерс – Веллингтон Феникс.

«Кьево» — «Пескара»

Встреча с огненной интригой из Серии Б – победа обеспечит «Кьево» путевку в плей-офф, «Пескара» имеет шансы спастись, но для этого ей нужна победа. В двух последних матчах «Кьево» неизменно побеждал, но обыграют ли сегодня «летающие ослики» и «Пескару»?

Прогноз на матч Кьево — Пескара.

«Слуцк» — «Шахтер»

«Шахтер» за счет успехов в последних турах, а также за счет ошибок БАТЭ , вырвался на пьедестал, однако положение «горняков» довольно шаткое – лидируют они только за счет дополнительных показателей. Сумеет ли «Шахтер» продлить удачную серию и удержаться на первом месте в поединке со «Слуцком»?

Прогноз на матч Слуцк – Шахтер.

«Динамо» Брест – «Витебск»

«Динамо» проваливает сезон – пока клуб из Бреста лишь восьмой в таблице. В прошлом туре «динамовцы» вышли из карантина и ничего не смогли поделать с «Ислочью», уступив 0:2 сопернику в гостях. Сумеет ли и «Витебск» отобрать очки у чемпиона?

Прогноз на матч Динамо Брест – Витебск.