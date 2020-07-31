10 знакомых «за бугром». Печали и радости бывших легионеров РПЛ

1596188410

вчера, 12:40

«Соккер.ру» интересуется делами иностранцев, покинувших Россию год назад.

Эрнани (экс-«Зенит») закрепился в «Парме»

Бразилец, которого привез в Санкт-Петербург Мирча Луческу, не пригодился Сергею Семаку, но доказал свою квалификацию в Серии A: закрепился в основном составе «Пармы», принял участие в 31 встрече «крестоносцев», сделал три «ассиста» и получил 10 «горчичников» — Эрнани часто приходится останавливать атаки соперников в центре поля, пусть даже ценой фолов и карточек. Сезон 2019/20 полузащитник провел в «Парме» на правах аренды, но на берега Невы бразилец уже не вернется: итальянский клуб выкупает его контракт за 4.5 млн евро.

Зе Луиш (экс-«Спартак») стал чемпионом Португалии в составе «Порту»

К чемпионскому титулу со «Спартаком» в РПЛ форвард из Кабо-Верде добавил португальское «золото», которое завоевал в первом же своем сезоне с «Порту». В общей сложности нападающий из Кабо-Верде сыграл за «драконов» 31 матч, в которых забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи (19 матчей и 7 голов в чемпионате Португалии). Как и в «Спартаке», Зе Луишу мешали мелкие травмы — трижды выбывал из строя из-за мышечных повреждений и воспалительных процессов, да и конкуренция со стороны Мареги и Тикинью была жесткой. Эти двое остались главными форвардами «Порту», но и Зе принес ощутимую пользу, а по результативности в пересчете на сыгранные минуты он даже опередил конкурентов.

Луиш Нету (экс-«Зенит») не стал незаменимым в «Спортинге»

Неровный сезон португальского защитника: сидел в запасе в матчах чемпионата и довольствовался игровой практикой в кубковых турнирах, потом повысил свой статус, но вмешалась пандемия коронавируса, после которой Луиш снова оказался на скамейке. В чемпионате Португалии у Нету только 11 матчей в основе и 19-й показатель по времени на поле среди одноклубников (839 минут).

Луис Адриано (экс-«Спартак») зажигает в чемпионате Бразилии под настроение

Бывший форвард «Спартака» не обделен мастерством и классом, но эффективность его игры очень зависит от настроения, которому свойственны перепады. В «Палмейрасе» у Адриано блестящая статистика: 12 голов и «ассист» в 22 матчах, но это если не вдаваться в подробности. А подробности подсказывают, что свою дюжину голов Луис забил в семи встречах (два хет-трика и дубль), пропустил два внушительных отрезка сезона из-за травмы бедра, и иногда ходил по полю пешком. Впрочем, ничего нового, кроме новой возлюбленной и новой прически. И в этом весь Луис.

Маурисио Перейра (экс-«Краснодар») играет в одной команде с Нани в США

У лучшего футболиста в истории «Краснодара» по версии болельщиков интересные партнеры в «Орландо Сити» — Робиньо и Нани, исповедь которого должен прочесть каждый. Сам уругваец сыграл за свой новый клуб только 12 матчей, в которых забил гол и отдал две результативные передачи. Зато в июльских матчах турнира « MLS is back» «львы» вообще не проигрывают — три победы и ничья, будущей ночью у них четвертьфинал с «Лос-Анджелес», где благодарные фанаты «Краснодара» могут поддержать свою легенду персонально.

Родриго Бекао (экс- ЦСКА ) провел классный дебютный сезон в Серии A

В сезоне 2018/19 бразильский центрбек играл за ЦСКА , запомнился добротными оборонительными скиллами и своим лицом, по которому никак не скажешь, что парню чуть за 20. За ЦСКА Родриго выступал на правах аренды, а после сезона в РПЛ перешел в «Удинезе», чем удивил даже бывших партнеров. Еще интереснее стало, когда Бекао в первом туре Серии A забил победный гол в ворота «Милана», а в недавнем матче с «Ювентусом» бразилец на второй компенсированной минуте помог отличиться Фофана. И этот гол тоже стал победным. Бекао принял участие в 29 матчах (24 в стартовом составе), сыграл 2212 минут, помог «зебрам» сохранить прописку в элите. Весьма недурно для дебютного сезона в Италии! А еще ходят слухи, что Родриго может вернуться в ЦСКА .

Сальваторе Боккетти (экс-«Спартак») греет скамейку в «Вероне»

«Верона» Сальваторе Боккетти финишировала выше «Пармы» и «Удинезе» — клубов Эрнани и Бекао, о чьих успехах чуть выше, но лично для опытного итальянского защитника возвращение на родину получилось безрадостным: 5 матчей за год и 2 желтых карточки. Сальва не смог реанимировать карьеру в Европе, теперь, видимо, попытается найти денежный вариант в РПЛ , чтобы еще немного заработать перед «пенсией».

Милад Мохаммади (экс-«Ахмат») выиграл «серебро» с «Гентом»

Иранский левый защитник добился мощного прогресса в РПЛ , стал одним из лучших на своей позиции в нашем чемпионате, его сватали в российские топ-клубы и отправляли в Англию, но в итоге Милад скромно ушел из «Ахмата» свободным агентом и подписал контракт с бельгийским «Гентом». Сразу закрепился в основе «буйволов» (24 матча = 1 гол + 2 «ассиста»), занял со своей командой второе место в чемпионате Бельгии и теперь сыграет в квалификации Лиги чемпионов, может встретиться на пути «Краснодара». Мохаммади по-прежнему мечтает об АПЛ , куда рассчитывает попасть из бельгийской лиги, ставшей в последнее время хорошим трамплином.

Фернандо (экс-«Спартак») перестал играть в футбол в Китае

Сыгравший ключевую роль в чемпионском сезоне «Спартака» бразильский полузащитник от года к году сбавлял обороты, и хорошо, что «красно-белые» успели его выгодно продать в Китай прошлым летом. Выручили почти 15 миллионов евро за футболиста, который в новом клубе сыграл 7 матчей за год, причем в последний раз появлялся на поле еще в декабре прошлого года. Зимой «Бэйцзинь Гоань» пытался вернуть Фернандо в «Спартак», но китайцы пропустили пункт об обязательном выкупе трансфера в контракте. Полузащитник остался в Поднебесной, где ему никто не рад.

Welcome to Beijing Fernando! pic.twitter.com/wztBb72mc9 — Beijing Sinobo Guoan (@FCBeijingGuoan) July 31, 2019

Софьян Ханни (экс-«Спартак») зажигает в Катаре

Умелому, но нестабильному атакующему хавбеку так и не нашли достойного применения в «Спартаке», а прошлым летом Софьян отправился на родину будущего чемпионата мира в Катар, чтобы выступать за «Аль-Гарафу». В Катаре Ханни король: у экс-спартаковца 11 голов и 5 результативных передач в 17 матчах за новый клуб, который занимает четвертую строчку в турнирной таблице, как и Софьян в списке бомбардиров. Чемпионат Катара возобновится в августе, и болельщики «Аль-Гарафы» ждут новых подвигов от своего алжирского кумира.