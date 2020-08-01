«Арсенал» — «Челси»: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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сегодня, 01:08

Арсенал

13-кратный чемпион и 13-кратный обладатель Кубка Англии неудачно выступил в Премьер-Лиге, где занял непривычное восьмое место. Такого результата от команды никто не ждал, но блестящие матчи шли вместе с откровенно провальными, что и привело к такому печальному результату.

Самым слабым звеном у «канониров» стала линия обороны, которая пропустила больше всех в первой девятке – 48 голов. Атака выдала неплохой сезон и 56 раз смогла поразить ворота противников. Главным снайпером в АПЛ стал капитан команды – Обамеянг (22 гола).

Свой путь на «Уэмбли» столичный клуб прошел довольно легко – «Лидс» (1:0), «Борнмут» (2:1), «Портсмут» (2:0), «Шеффилд Юнайтед» (2:1) и «Манчестер Сити» (2:0).

Перед сегодняшней игрой в составе «пушкарей» не смогут принять участие Гендузи, Илиев, Мари, Мартинелли, Мустафи и Чемберс. Пока под большим вопросом выход на поле Лено, у которого травмировано колено.

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Челси

«Челси» восемь раз выигрывал Кубок Англии, причем в последний раз это сделал всего два года назад. Шестикратный чемпион страны серьезно настроен на победу в этом турнире, хотя кто выходит на решающий бой на «Уэмбли» без особого настроя?

Подопечные Фрэнка Лэмпарда стартовали в турнире со стадии 1/32 финала, где по очереди вынесли «Ноттингем Форест» (2:0), «Халл» (2:1), «Ливерпуль» (2:0), «Лестер» (1:0) и «Манчестер Юнайтед» (3:1).

В турнире Английской Премьер-Лиги «пенсионеры» выступили неплохо – четвертое место и путевка в Лигу чемпионов. «Синие» одержали 18 побед, при этом забили в ворота противников 66 голов, из которых 15 на совести Абрахама. Команда Романа Абрамовича разделила третью позицию с « МЮ », а в последнем туре лишила еврокубков «Вулверхэмптон» (2:0), на что мы давали прогноз.

Перед этой игрой лазарет «аристократов» не менее внушительный, чем у противника. Не сыграют Гилмур, Кларк-Солтер, Мусонда, Виллиан и Канте.

Статистика

Соперники проведут свой 204-й очный матч в истории

В Кубке Англии команды сыграли 20 поединков

Статистка общих побед 76 на 67 в пользу «Арсенала»

В 7 из 10 последних поединков забивали обе команды

«Челси» забивал в 9 из 10 последних выездных поединков

Последний личный матч завершился вничью (2:2)

Прогноз

Прогноз на матч Арсенал – Челси.