Анонс матчей 38-го тура итальянской Серии А от сайта ВсеПроСпорт

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сегодня, 01:09

«Брешиа» — «Сампдория»

«Брешиа» уже давно потеряла все шансы на спасение и в последних матчах регулярно проигрывает. «Сампдория» также испытывает проблемы с результатами в последнее время и мотивации ей явно не хватает – кому суждено будет прервать неудачную серию?

Прогноз на матч Брешиа – Сампдория.

«Аталанта» — «Интер»

Поединок за серебро – «Аталанта» в таблице третья и от второго «Интера» отстает на один балл. Обе команды в последнее время играют великолепно и много забивают, но бергамаски все-таки под занавес чемпионата выглядят более уставшими – воспользуется ли этим «Интер»?

Прогноз на матч Аталанта – Интер.

«Милан» — «Кальяри»

«Милан» собрался после карантина и выдал великолепную серию без поражений, которая длится уже на протяжении 12 матчей. «Кальяри» не имеет турнирной мотивации и в целом выглядит слабо, но сумеет ли «Милан» продолжить удачную серию и взять все три очка?

Прогноз на матч Милан – Кальяри.

«Наполи» — «Лацио»

«Лацио» уже достаточно давно выбыл из чемпионской гонки и пока в таблице он лишь четвертый. Однако, «орлы» могут побороться даже за вторую строчку, от «Интера» их отделяет всего один балл. Римляне выиграли три последних матча, но станет ли их очередной жертвой «Наполи»?

Прогноз на матч Наполи – Лацио.

«Ювентус» — «Рома»

«Ювентус» оформил чемпионский титул и в прошлом туре умудрился проиграть «Кальяри», с мотивацией есть серьезные проблемы. «Рома» гарантировала себе пятую строчку и в последних матчах выглядит неплохо – смогут ли «волки» огорчить чемпиона?

Прогноз на матч Ювентус – Рома.