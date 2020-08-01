Анонс матчей 38-го тура итальянской Серии А от сайта ВсеПроСпорт

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вчера, 21:37

СПАЛ – «Фиорентина»

СПАЛ уже достаточно давно оформил вылет из Серии А и проигрывает матч за матчем, мотивации у хозяев нет. «Фиорентина» также никаких турнирных задач уже не решает, но в последнем матче ей удалось добыть долгожданную победу. Смогут ли «фиалки» развить успех?

Прогноз на матч СПАЛ – Фиорентина.

«Болонья» — «Торино»

Обе команды перед стартом сезона наверняка рассчитывали побороться за еврокубки, но со своей задачей не справились. «Торино» и вовсе в последнее время угодил в кризис – в четырех последних матчах «быки» не побеждали, но сумеет ли «Болонья» эту серию продлить?

Прогноз на матч Болонья – Торино.

«Дженоа» — «Верона»

«Дженоа» проваливает сезон и рискует сегодня покинуть Серию А. Пока «грифоны» 17-е в таблице, но от «Лечче» отрываются всего на один балл, так что ошибаться сегодня им противопоказано. «Верона» уже не имеет турнирной мотивации, но дадут ли бой «мастифы»?

Прогноз на матч Дженоа – Верона.

«Лечче» — «Парма»

В прошлом туре «Лечче» сумел на последних минутах вырвать победу у «Удинезе», которая оставила ему шансы на спасение. Сегодня «желто-красным» нужна только победа и ошибка «Дженоа», но отдаст ли «Парма» три очка аутсайдеру?

Прогноз на матч Лечче – Парма.

«Сассуоло – „Удинезе“

„Сассуоло“ был неплох после карантина и показал яркий атакующий футбол, но пробиться в Лигу Европы „нероверди“ не сумели. „Удинезе“ решал другие задачи и стремился сохранить прописку в Серии А, с чем успешно справился. Кому суждено будет сегодня взять очки?

Прогноз на матч Сассуоло – Удинезе.