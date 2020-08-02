Анонс матчей дня 3 августа от сайта ВсеПроСпорт

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вчера, 21:21

«Мельбурн Виктори» -«Централ Кост Маринерс»

Поединок без серьезной турнирной интриги – команда являются аутсайдерами чемпионата. Пробиться в зону плей-офф ни одному из клубов уже не удастся, но при этом у хозяев есть отличный шанс прервать неудачную серию в поединке против самой слабой команды чемпионата, но насколько реален такой расклад?

Прогноз на матч Мельбурн Виктори – Централ Кост Маринерс.

«Норрчепинг» — «Мьельбю»

«Норрчепинг» по итогам 11 туров возглавлял турнирную таблицу чемпионата Швеции, но в воскресенье «Мальме» выиграл свой матч и отправил его на второе место. Тем не менее, вернуться на пьедестал хозяева могут уже сегодня, но даст ли себя легко обыграть «Мьельбю»?

Прогноз на матч Норрчепинг – Мьельбю.

«Сент-Патрикс» — «Дерри Сити»

«Сент-Патрикс» в первом туре после карантина сумел вырвать ничью в гостях у «Дандолка», которая позволила ему перебраться на пятое место в таблице. Очевидно, что турнирное положение «святош» устраивать не может, поэтому сегодня у «Дерри Сити» могут возникнуть проблемы, но справятся ли с ними «кондитеры»?

Прогноз на матч Сент-Патрикс – Дерри Сити.

«Базель» — «Люцерн»

«Базель» неудачно провел нынешний сезон и не сумел полноценно даже включиться в чемпионскую гонку – сейчас он лишь третий в таблице. Ни подняться, ни опуститься «Базель» уже не сможет в таблице, но найдут ли в себе хозяева мотивацию на поединок с «Люцерном»?

Прогноз на матч Базель – Люцерн.

«Янг Бойз» — «Санкт-Галлен»

Очная встреча команд в последнем туре могла бы стать чемпионской, но ошибки «Санкт-Галлена» на финише сезона не позволили этому случиться. «Янг Бойз» умело воспользовался ситуацией и досрочно оформил чемпионский титул, но осталась ли у него мотивация на последний тур?

Прогноз на матч Янг Бойз – Санкт-Галлен.