Анонс матчей дня 3 августа от сайта ВсеПроСпорт

«Мельбурн Виктори» -«Централ Кост Маринерс»
Поединок без серьезной турнирной интриги – команда являются аутсайдерами чемпионата. Пробиться в зону плей-офф ни одному из клубов уже не удастся, но при этом у хозяев есть отличный шанс прервать неудачную серию в поединке против самой слабой команды чемпионата, но насколько реален такой расклад?
Прогноз на матч Мельбурн Виктори – Централ Кост Маринерс.
«Норрчепинг» — «Мьельбю»
«Норрчепинг» по итогам 11 туров возглавлял турнирную таблицу чемпионата Швеции, но в воскресенье «Мальме» выиграл свой матч и отправил его на второе место. Тем не менее, вернуться на пьедестал хозяева могут уже сегодня, но даст ли себя легко обыграть «Мьельбю»?
Прогноз на матч Норрчепинг – Мьельбю.
«Сент-Патрикс» — «Дерри Сити»
«Сент-Патрикс» в первом туре после карантина сумел вырвать ничью в гостях у «Дандолка», которая позволила ему перебраться на пятое место в таблице. Очевидно, что турнирное положение «святош» устраивать не может, поэтому сегодня у «Дерри Сити» могут возникнуть проблемы, но справятся ли с ними «кондитеры»?
Прогноз на матч Сент-Патрикс – Дерри Сити.
«Базель» — «Люцерн»
«Базель» неудачно провел нынешний сезон и не сумел полноценно даже включиться в чемпионскую гонку – сейчас он лишь третий в таблице. Ни подняться, ни опуститься «Базель» уже не сможет в таблице, но найдут ли в себе хозяева мотивацию на поединок с «Люцерном»?
Прогноз на матч Базель – Люцерн.
«Янг Бойз» — «Санкт-Галлен»
Очная встреча команд в последнем туре могла бы стать чемпионской, но ошибки «Санкт-Галлена» на финише сезона не позволили этому случиться. «Янг Бойз» умело воспользовался ситуацией и досрочно оформил чемпионский титул, но осталась ли у него мотивация на последний тур?