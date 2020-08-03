«Брентфорд» — «Фулхэм»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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вчера, 20:02

Брентфорд

«Брентфорд» проводит отличный сезон – команда Томаса Франка имела все шансы попасть в Премьер-Лигу напрямую, но не сложилось. Финишировали «пчелы» на третьей строчке в таблице, уступив второму «Вест Бромвичу» всего два балла. Критическими оказались два поражения кряду на финише от «Сток Сити» (0:1) и «Барнсли» (1:2), за счет которых «дрозды» и оказались вторыми.

В полуфинале «Брентфорд» попал на «Суонси» и неожиданно проиграл первый матч 0:1 в гостях. Однако, на своем поле «пчелы» шансов сопернику не оставили – победа со счетом 3:1 гарантировала им путевку в финал квалификации.

Качественную линию на этот поединок предлагает БК Винлайн, скачать приложение можно по ссылке.

Фулхэм

«Фулхэм» также претендовал на прямую путевку в Премьер-Лигу, но был нестабилен и досрочно выбыл из борьбы. К финишу команда Скотта Паркера пришла четвертой, уступив второму «Вест Бромвичу» два балла, а «Бернтфорду» проиграли «дачники» только по дополнительным показателям.

В полуфинале «Фулхэм» разобрался с «Кардиффом» — решающей оказалась выездная победа 2:0, после чего «дачники» позволили себе проиграть 1:2 на своем поле.

Статистика

Дважды команды играли в нынешнем сезоне и оба матча выиграл «Брентфорд»

«Брентфорд» не проигрывал «Фулхэму» на протяжении пяти матчей – три победы и две ничьи

Только в одном из трех последних матчей «Фулхэм» сумел победить

Прогноз

Прогноз на матч Брентфорд – Фулхэм.