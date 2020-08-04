«Шахтер» Донецк — «Вольфсбург»: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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вчера, 17:21

Шахтер Донецк

«Шахтер» подходит к главному матчу текущего сезона Лиги Европы в хорошем настроении. После победы в первой игре шансы на выход у донецкой команды довольно высокие. Игроки на ходу, что показала концовка чемпионата Премьер-Лиги.

«Горняки» в 13-й раз добыли золотые медали, причем сделали это уверенно и задолго за окончания турнира. Чемпион одержал 26 побед и четыре игры завершил миром. Особо отличилась оборона клуба, которая пропустила 26 мячей, при этом равных в атаке у «кротов» не было – 80 раз они поражали ворота противника. Главными голеадорами команды являются Мораес (20 голов) и Марлос (13).

Серия поединков без поражений у «оранжево-чёрных» составила 12 матчей. В последнем официальном матче Донецк сыграл вничью с «Александрией» (2:2).

После успешной осенней сессии группового этапа Лиги чемпионов, где подопечные Луиша Каштру заняли трете место в группе с «Манчестер Сити» и «Аталантой», в 1/16 второго по значимости турнира Европы украинский клуб выбил из розыгрыша «Бенфику» (5:4 по сумме двух матчей).

Из потерь у дончан известно лишь о проблемах с коленом у Малышева, чей выход на поле пока под вопросом.

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Вольфсбург

«Вольфсбург» пробился в весеннюю, а теперь уже летнюю, часть Лиги Европы через групповой турнир. На этой стадии немецкий клуб занял второе место, уступив лидерство «Генту», вместе с которым не оставил никаких шансов «Сент-Этьену» и «Александрии».

Первый этап плей-офф «волки» прошли очень легко, переиграв «Мальмё» с общим счетом 5:1. 12 марта на «Фольксваген-Арену» приехал сегодняшний противник, который обыграл «зелено-белых» со счетом 2:1, при этом еще и не реализовал пенальти, на что мы давали правильный прогноз.

В завершившемся чемпионате Бундеслиги гости смогли вырваться на седьмое место, опередив «Фрайбург» на один балл. Сегодняшние гости одержали 13 викторий, при этом 48 раз поражали ворота противников. Главным голеадором команды стал Вегхорст, на счету которого 16 голов.

Перед сегодняшним матчем у немецкой дружины восемь травмированных игроков – Брума, Вильям, Камачо, Камароко, Махмеди, Отвио, Тиссеран и Шлагер.

Статистика

«Шахтер» не проигрывал на своем поле 15 матчей подряд

«Вольфсбург» проиграл только 1 из 10 последних выездных поединков

«Волки» выиграли только 1 из 5 последних матчей

Последний и единственный в истории очный матч выиграл донецкий «Шахтер» (2:1)

Прогноз

Прогноз на матч Шахтер Донецк – Вольфсбург.