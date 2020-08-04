«Копенгаген» — «Башакшехир»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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вчера, 17:23

Копенгаген

«Копенгаген» в нынешнем сезоне сыграл ниже своих возможностей – в чемпионате команда Столе Сольбаккена оказалась второй. Однако, полноценно в борьбе за титул «львы» так и не поучаствовали – «Мидтьюлланд» с самого старта стал стабильно набирать очки, уже к финишу первого круга создав себе очень серьезный гандикап, отыграть который так и не удалось.

Отставание в 14 очков ярко свидетельствует об отсутствии интриги в борьбе за чемпионство, гандикап мог быть и еще более крупным, но на финише сезона и «волки» уже особо не напрягались, регулярно теряя очки.

В Лиге Европы «Копенгаген» оказался в одной группе с киевским «Динамо», «Мальме» и «Лугано», из которой вышел со второго места. Соперником «львов» в 1/16 финала стал «Селтик», который был фаворитом пары, но прошли его «львы» довольно уверенно, обыграв со счетом 4:2 по сумме двух матчей.

В Стамбуле «Копенгаген» проиграл 0:1 «Башакшехиру» в 1/8 финала, но минимальное поражение оставляет шансы на успех.

Качественную линию на этот поединок предлагает БК Винлайн, скачать приложение можно по ссылке.

Башакшехир

«Башакшехир» провел великолепный сезон в чемпионате Турции – под руководством Окана Бурука он впервые в своей истории взял золотые медали. Главным конкурентом стамбульского клуба был «Трабзонспор», но в ожесточенной борьбе его удалось опередить – итоговый отрыв составил всего четыре балла.

В Лиге Европы «Башакшехир» также выступает весьма уверенно – в группе с «Ромой», «Боруссией» из Менхенгладбаха и «Вольфсбергером» он оказался сильнейшим. Опередив римлян на один балл, подопечные Бурука вышли на лиссабонский «Спортинг», которому в первом матче уступили 1:3 в гостях. Тем не менее, дома «Башакшехир» сумел отыграться и в дополнительное время добил «львов».

В домашнем поединке с «Копенгагеном» легко «Башакшехиру» не было – сломить сопротивление датчан удалось лишь на 88-й минуте, победу принес точный удар Эдина Вишчи с 11 метров.

Статистика

Четыре раза «Копенгаген» играл дома в Лиге Европы в нынешнем сезоне и только в одном из этих матчей уступил

В четырех выездных матчах нынешнего розыгрыша Лиги Европы «Башакшехир» потерпел два поражения

В двух последних матчах «Башакшехир» потерпел два поражения

В текущем сезоне во всех турнирах «Башакшехир» потерпел восемь поражений, семь из которых были выездными

Прогноз

Прогноз на матч Копенгаген – Башакшехир.