Рэмбо, Смолов и другие надежды «Локомотива»

1596637828

вчера, 17:30

Вилков готов судить Суперкубок, а «Соккер.ру» осуждает Кикнадзе за отсутствие трансферной стратегии.

«Локомотив» (Москва)

Задача на сезон 2020/21: победа в Суперкубке, третье место в группе ЛЧ , повторение результата в РПЛ .

А непросто будет Николичу выступить не хуже Семина! Это на словах легко, когда жребий не из первой корзины, претендовать хотя бы на третье место в квартете Лиги чемпионов. Это на словах легко удачно стартовать в РПЛ , когда надо сыграть 7 матчей за август.

И понятно, что дополнительное давление – кадровое, ведь «Локомотив» имени Мещерякова и Кикнадзе пока не набрал новичков, а старт сезона уже послезавтра. Причем говорят, что на финал Суперкубка против «Зенита» назначили судью Вилкова. Он уже чудил в матче первого круга между командами, будет весело.

А «Локомотиву» станет сложное выехать строго на старых связях, багаже Семина. В каждой линии есть вопросы и трансферные интриги, нужно продавать и ждать приобретений. Поэтому давайте по порядку, ведь пока перестановок мало.

Летние потери: Маргасов («Сочи»), Хеведес, Коломейцев (завершили карьеры)

Летние приобретения: Жалолиддинов («Буденкор»), Лысцов («Крылья Советов»).

Вписываются в новый лимит?

Считаем иностранцев без права играть за сборную России в заявке первого состава на официальном сайте клуба. Идову, Кверквелия, Чорлука, Мурило, Ротенберг, Крыховяк, Фарфан, Жалолиддинов, Рыбус, Джорджевич и Эдер являются легионерами в РПЛ – уже 11 человек. Минимум трое должны покинуть «Локомотив» в ближайшее время.

А на деле любая покупка легионера (ищут как минимум вингера налево и центрального защитника) должна сопровождаться дополнительным решением по иностранцу. У Николича проблемы – ему надо убрать Идову, Кверквелию, Ротенберга и еще минимум 1-2 человек, чтобы разгуляться с точечными покупками.

Каким блокам требуется усиление?

Вратари. Гильерме, Медведев, Коченков.

Казалось бы, «Локомотиву» не нужны вратари. Но раз Медведев, что потерялся в Москве, может играть за «Казанку» — якобы его туда отправили по прямомум приказу Кикнадзе, то нужен третий голкипер. По Коченкову тоже разные слухи бродили, поэтому если до конца августа в заявке Николича появится еще один российский вратарь – не удивляйтесь. Семин был фанатом Гильерме, как и Черчесов, но основному голкиперу много лет, новый наставник может мечтать о конкуренции и подстраховке.

Центральные защитники. Лысцов, Кверквелия, Чорлука, Мурило.

И Рэмбо держим в уме — Слободан Райкович может присоединиться к «Локомотиву» в ближайшее время. Немолодой 31-летний серб выступал за «Палермо», является свободным агентом, но пригодится, поскольку даже Лысцова мало. Кверквелия может покинуть московский клуб – просто не вписывается в лимит, да и если Николич поставит на новичков или Мурило, то Соломон лишний.

Крайние защитники. Живоглядов, Идову, Ротенберг, Лысов, Игнатьев, Рыбус.

Количественно людей не мало, а качественно есть вопросы даже к основным игрокам – Игнатьеву и Рыбусу. Владислав и Мацей могут выдать ударные отрезки, но одновременно способны допустить глупые ошибки, особенно на уровне Лиги чемпионов. Конечно, поскольку между сезонами нет паузы, их скорее сохранят, так что остальных ждет роль резервистов. Но в этой зоне тоже надо с кем-то расставаться – Идову и Ротенберг, хотя родились в России, являются гражданами Нигерии и Финляндии, занимают позиции легионеров.

Центральные хавбеки. Баринов, Крыховяк, Магкеев, Титков, Тугарев.

На официальном сайте «Локомотива» Станислав Магкеев – защитник, но все-таки если будем видеть его чаще в новом сезоне, то в роли хавбека. А если говорить о важнейших людях, то Баринов и Крыховяк – ключевые хавбеки команды. И раз есть такие люди, добирать центральных хавбеков сложно – будут сидеть на лавке. Разве что схема изменится и Крыховяк пойдет играть «десятку», что делал – был ложным форвардом.

Вингеры и плеймейкеры. Ан. Миранчук, Жалолиддинов, Ал. Миранчук, Рыбчинский, Жемалетдинов.

Вот тут ждут не Рэмбо, а Бетмэна – крайнего хавбека «Бордо» Камано. Этот парень уже мелькал в трансферных планах клуба РПЛ , а именно «Краснодара» — если слухи не обманывают. Но говорят, что «быкам» без гарантированного места в ЛЧ отказал. А вот на «Локомотив» согласился, так что еще один вингер «Бордо» — второй играет за «Зенит» и это Малком, может оказаться в России. Не худший вариант вместо Жоау Мариу. Также учтите, что Алексей Миранчук метит минимум в «Милан» и отказал многим клубам из топ-5 – хочет денег и статуса, то есть может остаться в «Локомотиве» до Евро-2020. Николич не будет горевать по этому поводу, ведь вряд ли универсал Жалолиддинов, что сыграет в центре и на фланге, компенсирует потерю лидера, если та случится. Кстати, ему и аренда светит на случай подписаний.

Центральные нападающие. Смолов, Эдер, Джоржевич.

И руководство «Локомотива», и Николич хотели видеть в команде Кокорина. Но отмашку получил «Спартак». Это значит, что у Смолова все шансы остаться, ведь если бы сохранили Фарфана, то три места для легионеров займут именно форварды. Жирновато, поэтому и появилась информация, что Фарфан покинул расположение клуба именно сегодня.

Так что, учитывая игру Смолова и Эдера в прошлом сезоне, «Локомотиву» нужен невероятно результативный форвард. Но именно этому клубу найти его сложно – в новейшей истории «железнодорожников» выручали крайние нападающие, вроде Фарфана или Фернандеша, Сычев – в прошлом, хотя очевидно, что для шага вперед нужны голы от центрального нападающего. Но Кокорина упустили, а иностранцу места нет.

Резюме. «Локомотив» нужно показать ювелирную работу на трансферном рынке, чтобы реально усилить состав. Но ювелир работает медленно, а тут нужна спринтерская скорость. Понятно, что будут дальнейшие потери, поэтому задумываются о покупках во все линии – РЖД не увеличил финансирование, но «Локомотив» получит премиальные УЕФА , фактически тратят будущие деньги, которые принесла прямая путевка в ЛЧ .

Наберут и россиян, и иностранцев, хотя лимит работает против Николича – за два дня до матча против «Зенита» в заявке «Локомотива» слишком много легионеров не под основу. Повезло еще, что у Гильерме российский паспорт, иначе буквально в каждой линии нужно было думать об изменениях. Команду можно сделать мощнее, если подписать крутого центрального защитника, одного латераля под основу на любой фланг, решить вопрос с Алексеем Миранчуком и взять реально крутого форварда.

Но проблема тут общая – каждую полевую линию усилит скорее иностранец, нежели свой. «Локомотив» не готов к старту сезона в плане окончательной заявки, будут трансферы по ходу дела. Против «Зенита» сыграет старый состав, что понятно. Но каждый день ждем новые трансферы после первых двух покупок. И свежие расставания, ведь легионеров слишком много, затянули с формированием списка из восьми человек, расставание с которыми анонсировали заранее.