«Вулверхэмптон» — «Олимпиакос»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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вчера, 19:35

Вулверхэмптон

«Вулверхэмптон» вряд ли может быть удовлетворен прошедшим сезоном – долгое время команда Нуну Санту считалась одним из главных претендентов на еврокубки, но в итоге своего не добилась. «Волки» одно время даже претендовали на Лигу Чемпионов, но в итоге оказались лишь седьмыми в таблице – победа «Арсенала» в Кубке Англии оставила команду даже без Лиги Европы.

Несколько серьезных ошибок на финише сезона, главными из которых безусловно стали поражения от «Арсенала» (0:2), «Шеффилд Юнайтед» (0:1) и «Челси» (0:2), не позволили клубу добиться цели.

Единственным шансом сыграть в следующем сезоне в еврокубках является победа в Лиге Европы – «волки» безусловно фаворитом на трофей на считаются, но проблемы создать любому сопернику способны. Это на себе в полной мере в 1/16 финала прочувствовал «Эспаньол», который на «Молинью» получил четыре безответных гола, у «Олимпиакоса» в гостях удалось вырвать лишь ничью 1:1, но и такой результат перед домашним матчем вполне можно считать приемлемым.

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Олимпиакос

«Олимпиакос» в чемпионате Греции сыграл выше всяких похвал – команда Педро Мартинса сходу захватила пьедестал и в итоге никому не позволила к себе подобраться. Чемпионской гонки, как таковой, в чемпионате не было – «красно-белые» завоевали трофей, опередив по итогу второй ПАОК на 18 баллов, третий АЕК и вовсе отстал на 22 пункта.

В Лиге Европы «Олимпиакос» попал из Лиги Чемпионов — в своей группе, в компании «Баварии», «Тоттенхэма» и «Црвены Звезды», он оказался третьим, опередив сербов на один балл. В 1/16 финала «красно-белые» попали на «Арсенал» и сумели его выбить из турнира – после домашнего поражения 0:1, «Олимпиакос» в гостях победил с таким же счетом, а потом добил «канониров» в экстра-таймах.

Статистика

В четырех последних домашних матчах «Вулверхэптон» добыл три победы

В четырех домашних матча Лиги Европы «Вулверхэмптон» добыл три победы

В четырех выездных матчах еврокубков в текущем сезоне «Олимпиакос» потерпел три поражения

Прогноз

Прогноз на матч Вулверхэмптон – Олимпиакос.