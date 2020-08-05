«Байер» — «Рейнджерс»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

1596645391

вчера, 19:36

Байер

«Байер» провалил сезон в Бундеслиге – команда Петера Боса явно делала ставку на путевку в Лигу Чемпионов, но с задачей не справилась. Практически весь сезон «фармацевты» шли в первой четверке и ближе к финишу турнира сомнений в том, что они останутся на четвертой строчке, не было, но поражение 0:2 от «Герты» в предпоследнем туре оказалось фатальным.

«Боруссия» из Менхенгладбаха уверенно использовала ошибки «Байера» и оставила его на пятой строчке, опередив всего на один балл. Подсластить пилюлю команда Боса могла в Кубке Германии, но вновь потерпела фиаско – в финале случилось поражение 2:4 от «Баварии», которая была сильнее по всем статьям.

Однако, шанс пробиться в Лигу Чемпионов у «Байера» еще есть – для этого нужно выиграть Лигу Европы. Несколько шагов навстречу трофею «фармацевты» уже сделали – в 1/16 финала они на заметили «Порту», обыграв «драконов» и дома, и в гостях. В Шотландии против «Рейнджерс» проблем также не возникло – победа 3:1 оставляет «Байеру» отличные шансы на выход в четвертьфинал.

Широкую линию на эту встречу предлагает БК Марафон, обзор букмекера по ссылке.

Рейнджерс

«Рейнджерс» в чемпионате Шотландии в прошлом сезоне так и не сумел навязать борьбу «Селтику» — остановили турнир после 30-ти туров и на тот момент команда Стивена Джеррарда проигрывала «кельтам» 13 очков, имея матч в запасе, ни о какой интриге в такой ситуации речи быть не может.

В новом сезоне «джерс» уже успели провести один матч – в гостях со счетом 1:0 они обыграли «Абердин», контролировав ход встречи и добыв заслуженные три очка. Что касается Лиги Европы, то «Рейнджерс» выбрался из очень непростой группы, шагнув в 1/16 финала вместе с «Порту», оставив за бортом «Янг Бойз» и «Фейеноорд».

В плей-офф «джерс» неожиданно легко переиграл «Брагу», обыграв «оружейников» как дома, так и в гостях. Однако, противопоставить «Байеру» шотландцам было нечего – домашнее поражение 1:3 ярко свидетельствует о том, что разница в классе между командами существенная.

Статистика

В первом матче «Байер» обыграл «Рейнджерс» со счетом 3:1

Только в одном из четырех последних домашних матчей «Байер» забивал меньше двух голов

Четыре раза «Рейнджерс» играл в гостях в текущем розыгрыше Лиги Европы и только в одном из этих матчей сумел победить

Прогноз

Прогноз на матч Байер – Рейнджерс.