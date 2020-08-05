«Базель» — «Айнтрахт»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

1596645476

вчера, 19:37

Базель

«Базель» в чемпионате Швейцарии откровенно провалился – команда Марселя Коллера полноценно даже не поучаствовала в чемпионской гонке. К финишу клуб пришел третьим, уступив втором «Санкт-Галлену» шесть баллов, а чемпиону «Янг Бойз» — 14 очков. Таким образом путевку в Лигу Европы удалось завоевать, но вряд ли такой амбициозный клуб может быть этим удовлетворен.

В Лиге Европы «Базель» выступает куда успешнее – в группе он не испытал никаких проблем, оказавшись сильнейшим в компании с «Хетафе», «Краснодаром» и «Трабзонспором». В 1\16 финала «Базель» получил вполне проходимого соперника в лице АПОЭЛа, которого обыграл со счетом 4:0 по сумме двух матчей.

До поединка во Франкфурте-на-Майне швейцарский клуб не считался фаворитом в противостоянии с «Айнтрахтом», но вопреки всем прогнозам, одержал победу со счетом 3:0, практически лишив соперника шансов на проход.

Качественную линию на этот поединок предлагает БК Винлайн, скачать приложение можно по ссылке.

Айнтрахт Фр

«Айнтрахт» провел неоднозначный сезон, которым вряд ли может быть удовлетворен. По ходу чемпионата «орлы» не раз проваливались в кризис, но при этом доверия руководства Ади Хюттер не потерял, в итоге сумев стабилизировать ситуацию. К финишу «Айнтрахт» пришел девятым, не сумев пробиться в еврокубки, но учитывая все обстоятельства, такой итог вполне можно считать успехом.

С огромным трудом преодолев групповой этап, где «орлам» удалось оставить за бортом «Гимарайнш» и «Стандард», они получили в соперники в 1/16 пошумевший в Лиге Чемпионов «Зальцбург». Тем не менее, проблем с «быками» не возникло, уверенно разобравшись с австрийцами, «Айнтрахт» попал на «Базель», уже в первом матче проиграв ему 0:3 на своем поле.

Статистика

Только в одном из пяти последних матчей «Базель» сумел победить

Ни в одном из четырех последних матчей «Айнтрахт» не проигрывал – три победы и ничья

Только в одном из четырех последних матчей «Айнтрахт» забивал менее двух голов

Прогноз

Прогноз на матч Базель – Айнтрахт.