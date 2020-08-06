«Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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вчера, 21:10

Манчестер Сити

«Манчестер Сити» провалился в Премьер-Лиге – с самого старта сезона команда Пепа Гвардиолы была нестабильна, что в полной мере использовал «Ливерпуль». Упустив лидерство со старта, наверстать упущенное «горожане» так и не смогли, уже к старту второго круга окончательно потеряв реальные шансы на титул, который в итоге и завоевали «красные».

Тем не менее, финишировал «Манчестер Сити» вторым с серьезным отрывом в 15 очков от «Манчестер Юнайтед» и «Челси», став самой результативной командой чемпионата. На групповом этапе Лиги Чемпионов «горожане» не имели проблем – они выиграли группу, шагнув в плей-офф вместе с «Аталантой» и оставив за бортом донецкий «Шахтер» и загребское «Динамо».

В первом матче с мадридским «Реалом» вице-чемпион Англии показал отличный футбол – несмотря на то, что именно «сливочные» открыли счет, «Манчестер Сити» удалось ответить двумя голами, за счет которых он превратился в безоговорочного фаворита пары.

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Реал Мадрид

«Реал» провел неоднозначный сезон – искрометного футбола команда Зинедина Зидана не показывала, но при этом ей удалось завоевать чемпионский титул. После карантина «сливочным» удалось выдержать на стабильно высоком уровне интенсивный график, что не удалось осуществить «Барселоне», которая допустила слишком много ошибок на финишном отрезке.

В группе у «Реала» особых проблем не было, но обусловлено это не столько качеством футбола «галактикос», который на тот момент оставлял желать лучшего, сколько слабыми соперниками в лице «Брюгге» и «Галатасарая», которые на двоих набрали пять очков. А вот ПСЖ конкуренцию составить не удалось – парижане стали лучшими в квартете, опередив «Реал» на пять баллов.

После домашнего поражения 1:2 от «Манчестер Сити», «Реал» уступил еще и «Бетису» весной, но после карантина ошибок у «сливочных» было куда меньше. Расписав ничью 2:2 с «Леганесом» в последнем туре, «Реал» продлил серию без поражений до 11 матчей, 10 из которых закончились его победами.

Статистика

В первом матче «Реал» проиграл «Манчестер Сити» со счетом 1:2

Пять раз команды играли в рамках Лиги Чемпионов и только в одном из этих матчей «Манчестер Сити» не пропускал от «Реала»

Ни в одном из 11 последних матчей «Реал» не проигрывал – 10 побед и ничья

Прогноз

Прогноз на матч Манчестер Сити – Реал Мадрид.