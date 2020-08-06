«Ювентус» — «Лион»: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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вчера, 21:11

Ювентус

«Ювентус» провел довольно неоднозначный сезон – с одной стороны, в очередной раз был завоеван чемпионский титул, с другой — были упущены два трофея, да и игра команды вызывает серьезные вопросы как у болельщиков, так и у руководства клуба. Судьба Маурицио Сарри теперь во многом будет зависеть от Лиги Чемпионов, где у «старой синьоры» уже в 1/8 финала возникли проблемы.

В Серии А «Ювентус» финишировал первым, опередив «Интер» всего на один балл, но обусловлено это тем, что на финишной прямой интрига уже отсутствовала и досрочно оформив титул, «старая синьора» позволила себе проиграть два матча «Кальяри» (0:2) и «Роме» (1:3).

В Лиге Чемпионов «Ювентус» был очень хорош в группе – выиграв пять из шести матчей, он оказался сильнейшим в квартете, опередив второй «Байер» аж на шесть очков. Однако, в первом поединке 1/8 финала с «Лионом» продемонстрировать свой класс «Юве» не сумел – «ткачи» умело нейтрализовали все его сильные стороны и победили 1:0, серьезно снизив шансы чемпиона Италии на проход.

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Лион

«Лион» в чемпионате Франции провалился – на момент остановки турнира команда Руди Гарсии занимала лишь седьмую строчку в таблице. От зоны еврокубков «ткачей» отделил всего один балл, что вызвало серьезное недовольство у президента клуба Жана-Мишеля Ола, который пытался опротестовать решение Федерации Футбола во всех возможных инстанциях, но без успеха.

Однако, шанс пробиться в Лигу Европы у «Лиона» все-таки был – «ткачи» успели пробиться в финал Кубка Лиги, где встречались с ПСЖ . Основное время матча «Лиону» удалось свести к нулевой ничьей, даже выстоять в экстра-таймах, но в серии пенальти парижане оказались сильнее.

Таким образом французский клуб потерял практически последнюю реальную возможность сыграть в Лиге Европы, вряд ли «ткачам» по силам замахнуться на победу в Лиге Чемпионов.

Статистика

В нынешней Лиге Чемпионов «Ювентус» трижды играл дома и все три матча выиграл с общим счетом 6:1

В прошедшем сезоне «Ювентус» сыграл 24 матча на своем поле во всех турнирах и только в одном из них потерпел поражение, одержав при этом 20 побед

В пяти матчах с «Лионом» во всех турнирах «Ювентус» одержал три победы

В трех выездных матчах нынешнего розыгрыша Лиги Чемпионов «Лион» потерпел два поражения

Прогноз

Прогноз на матч Ювентус – Лион.