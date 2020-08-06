«Зенит» — «Локомотив»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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вчера, 21:13

Зенит

«Зенит» в прошлом сезоне был великолепен практически по всем фронтам – в Премьер-Лиге команде Сергея Семака попросту не было равных. Взяв победный курс с самого старта сезона, питерский клуб выдержал его до самого финиша, оформив чемпионский титул задолго до финиша сезона, побив сразу несколько рекордов.

После победы в чемпионате России, «Зенит» оформил золотой дубль, выиграв и Кубок страны. В финальном матче «сине-бело-голубые» обыграли «Химки» — единственный гол в матче с пенальти провел Артем Дзюба.

Ложкой дегтя безусловно стала Лига Чемпионов – получив в соперники «Лион», «Лейпциг» и «Бенфику», «Зенит» оказался худшим. За шесть туров коллектив Семака набрал семь баллов, но этого не хватило даже для выхода в Лигу Европы.

Наверняка в грядущей кампании чемпион России будет стремиться выступить лучше, первый шаг на путь к цели уже сделан – из «Ливеруля» был подписан Деян Ловрен, который должен полноценно заменить покинувшего клуб Бранислава Ивановича.

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Локомотив

«Локомотив» в прошлом сезоне сумел выполнить поставленные задачи в Премьер-Лиге – клуб завоевал путевку в Лигу Чемпионов. Полноценно составить конкуренцию «Зениту» в чемпионате «железнодорожники» так и не смогли, а с уходом Юрия Семина и вовсе эти шансы стали стремиться к нулю, так что в целом вторая строчка для клуба является вполне солидным результатом.

На финише сезона интрига за прямую путевку в Лигу Чемпионов обострилась до предела, но «Краснодар» допускал слишком много ошибок, а ЦСКА с «Ростовом» после карантина так и не смогли вернуться на свой прежний уровень. Таким образом «железнодорожники» опередили «Краснодар» на пять баллов и в последнем туре уже не имели мотивации, но это не помешали им со счетом 1:0 обыграть «Урал».

Статистика

Ни в одном из 23 последних матчей на внутренней арене «Зенит» не проигрывал – 18 побед и пять ничьих

Только в одном из четырех последних матчей «Зенит» забивал менее двух голов

В шести последних матчах «Локомотив» сумел одержать всего две победы

Прогноз

Прогноз на матч Зенит – Локомотив.