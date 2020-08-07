«Бавария» — «Челси»: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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вчера, 21:46

Бавария

«Бавария» завершила сезон на мажорной ноте, выиграв Кубок Германии. В финале «Звезда Юга» в блестящей манере переиграла «Байер» (4:2). Чуть раньше баварцы оформили звание чемпиона страны, намного раньше заключительного тура. За 34 поединка « ФК Голливуд» сумел добыть 26 побед и четыре мировые, что принесло 82 очка.

На сегодняшний день серия побед немецкого чемпиона составляет 18 матчей подряд. Заключительную битву сезона ФЦБ провели с «Вольфсбургом», который разгромили в чемпионском стиле – 4:0. Символичным стал показатель результативности команды в чемпионате – 100 забитых голов. Лучшими в атаке стали Левандовский (34 гола) и Гнабри (12 голов).

Групповой этап Лиги чемпионов немецкая дружина прошла на одном дыхании – 6 из 6 возможных побед, при этом в среднем забивала по три гола своим противникам. Первый матч 1/8 финала подопечные Флика провели в Лондоне, где не оставили английской команде никаких шансов, переиграв их со счетом 3:0.

В сегодняшней игре не смогут принять участие Коман и Павар.

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Челси

«Челси» в групповом этапе стал вторым, хотя по очкам добыл одинаковое количество очков с «Валенсией». Лондонский клуб одержал три победы и две ничьи, которые принесли 11 очков. «Челси» не смог повторить победу сегодняшнего противника в Кубке страны, уступив в финале «Арсеналу» (1:2), на что мы давали правильный прогноз.

В чемпионате Англии «пенсионеры» выступили довольно успешно. За 38 туров столичный клуб добыл 20 побед и шесть мировых, которые принесли 66 очков, столько же, как и у третьего «Манчестер Юнайтед». Подопечные Фрэнка Лэмпарда смогли забить 69 голов, а это третий результат турнира. Главным голеадором команды является Абрахам (15 голов), следом за ним Виллиан и Пулишич (по девять голов).

В сегодняшней игре не смогут принять участие Алонсо, Аспиликуэта, Ван Гинкел, Гилмур, Жоржиньо, Лофтус-Чик, Педро и Виллиан, у которого травмирована нога.

Статистика

«Бавария» выиграла 4 из 5 последних матчей

В 4 из 5 последних поединков забивали обе команды

«Челси» забивал в 9 из 10 последних выездных поединков

«Бавария» пропускала в 3 из 5 последних домашних матчей

Последняя личная встреча завершилась победой «Баварии» (3:0)

Прогноз

Прогноз на матч Бавария – Челси.