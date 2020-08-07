«Барселона» — «Наполи»: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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вчера, 21:48

Барселона

Групповой этап Лиги чемпионов «Барселона» провела уверенно и предсказуемо заняла первое место в «группе смерти» — с «Боруссией» Дортмунд, «Интером» и пражской «Славией». Что примечательно, каталонцы забили непозволительно мало – всего девять голов. В первой игре весенне-летнего этапа матч в Италии завершился вничью (1:1).

В первенстве испанской Примеры «сине-гранатовые» потеряли чемпионский титул, вернее сами отдали его «Реалу», который выждал свой шанс и вышел вперед именно на летнем этапе минувшего сезона. Кресло по Кике Сетьеном зашаталось, хотя на это и можно было дать прогноз.

Постоянные эксперименты с составом не привели ни к чему хорошему. За 38 туров хозяева одержали 25 побед и 86 раз поражали ворота противника. Главными голеадорами команды стали Месси (25 голов) и Суарес (16 мячей).

В сегодняшнем матче в составе испанской команды не смогут принять участие сразу девять игроков, среди которых Бускетс, Видаль, Дембеле, Куэнка, Морер и Умтити. Под большим вопросом появление на поле Гризманна и Ленгле.

Качественную линию на этот поединок предлагает БК Винлайн, скачать приложение можно по ссылке.

Наполи

Если хозяева потеряли золотые награды, то гости не смогли пробиться даже в Лигу Европы. «Наполи» за 38 туров добыл 18 побед и восемь ничьих, которые принесли 62 очка и седьмую позицию. «Партенопейцев» подвела линия атаки, которая показала худший результат в первой восьмерке, да и оборона не всегда была на высоте.

«Голубые» забили 61 гол, из которых 11 на счету Милика, а девять на совести Мартенса. В последнем матче клуб из Неаполя на своем поле разгромил «Лацио» (3:1), на что мы давали прогноз.

В групповом этапе Лиги чемпионов «маленькие ослы» сыграли без поражений – по три виктории и мировые, которые принесли 12 очков и место вслед за «Ливерпулем». На этом этапе отличилась именно оборонительная линия итальянского клуба, которая пропустила всего четыре мяча.

Сегодня не смогут помочь своей команде Манолас и Максимович.

Статистика

«Барселона» выиграла 3 из 5 последних матчей

Только в 1 из 5 последних очных матчей было забито больше четырех голов

«Наполи» проиграл 3 из 5 последних выездных матчей

Последний личный матч завершился вничью (1:1)

Прогноз

Прогноз на матч Барселона – Наполи.