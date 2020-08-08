Анонс матчей дня 9 августа от сайта ВсеПроСпорт

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вчера, 21:34

«Уфа» — «Краснодар»

Для «Краснодара» прошлый сезон получился неоднозначным – с одной стороны, удалось отстоять третью строчку, с другой стороны, не получилось обойти «Локомотив». Задачи на новый сезон у «быков» наверняка максимальные, но по силам ли им начать турнир с победы над «Уфой»?

Прогноз на матч Уфа – Краснодар.

«Арсенал» Тула – «Ахмат»

«Арсенал» вряд ли может быть удовлетворен прошлым сезоном – «канониры» не попали в еврокубки. «Ахмат» и вовсе в прошлом сезоне боролся за выживание и с большим трудом добился цели, но кому сегодня будет суждено войти в новый чемпионат с победы?

Прогноз на матч Арсенал Тула — Ахмат.

«Спартак» — «Сочи»

«Спартак» превратил прошлый сезон в кошмар – «красно-белые» не смогли попасть в еврокубки и выглядели откровенно слабо. Тем не менее, перед стартом нового сезона «Спартак» усилился и явно рассчитывает стартовать с победы – не позволит ли «Сочи» себя обыграть?

Прогноз на матч Спартак – Сочи.

«Синт-Трейден» — «Гент»

«Гент» в прошлом сезоне старался навязать борьбу «Брюгге» за чемпионство, но был в гонке недолго, уступив титул конкуренту. В первом туре нового сезона «Брюгге» свой матч проиграл, но воспользуется ли ошибкой конкурента сегодня «Гент»?

Прогноз на матч Синт-Трейден – Гент.

«Фрозиноне» — «Порденоне»

«Фрозиноне» с огромным трудом пробился в плей-офф – все решили «канарейки» лишь в последнем туре, финишировав восьмыми. В четвертьфинале «Фрозиноне» едва не вылетел, но сумел отыграть два гола у «Читтаделлы», но удастся ли пройти и «Порденоне»?

Прогноз на матч Фрозиноне – Порденоне.