«Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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вчера, 19:56

Манчестер Юн

«Манчестер Юнайтед» провел вполне солидно сезон в Премьер-Лиге, сумев добиться своих целей. Несмотря на слабый старт, команда Оле Гуннара Сульшера сумела наверстать упущенное, серьезно прибавив после карантина. Финишировали «красные дьяволы» на третьей строчке в таблице, выбив из зоны Лиги Чемпионов «Лестер», который провел там практически весь сезон.

На групповом этапе Лиги Европы проблем у «Манчестер Юнайтед» не было – в компании с «Астаной», «Партизаном» и АЗ они прогнозируемо стали лучшими. В 1/16 финала на своем поле оказал серьезное сопротивление «Брюгге» (1:1), но бельгийцы не продержались на «Олд Траффорд», получив в свои ворота пять безответных голов.

Точно такой же результат был зафиксирован и в Австрии в 1/8 финала – со счетом 5:0 «Манчестер Юнайтед» разгромил ЛАСК . В ответной встрече, которая состоялась спустя пять месяцев, «красные дьяволы» сыграли практически дублем и обыграли австрийцев со счетом 2:1, уверенно шагнув в четвертьфинал.

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Копенгаген

Для «Копенгагена» сезон в Суперлиге удачным не получился – команда Столе Сольбаккена вчистую проиграла титул «Мидтьюлланду». Вторую строчку «львы» в итоге не упустили, но при этом отставание в 14 очков от «волков» в таблице явно можно расценивать, как провал, тем более, что на финише сезона чемпион Дании играл «спустя рукава».

Что касается Лиги Европы, то тут у «львов» были проблемы даже на групповом этапе, но выбраться из группы с киевским «Динамо», «Мальме» и «Лугано» они сумели, причем сделали это с первого места. Первым соперником «Копенгагена» в плей-офф стал «Селтик», который вполне мог стать и последним, но с «кельтами» удалось справиться со счетом 4:2 по сумме двух матчей.

Сенсацию «Копенгаген» преподнес и в поединке с «Башакшехиром» — уступив в гостях 0:1 в первом матче, «львы» разгромили чемпиона Турции со счетом 3:0 на своем поле, получив возможность сыграть в Германии в четвертьфинале.

Статистика

Три последних матча в Лиге Европы «Манчестер Юнайтед» выиграл со счетом 12:1

В 23 последних матчах во всех турнирах «Манчестер Юнайтед» потерпел всего одно поражение

Только в одном из пяти последних матчей Лиги Европы «Копенгаген» не пропускал

Прогноз

Прогноз на матч Манчестер Юнайтед – Копенгаген.