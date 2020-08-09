«Интер» — «Байер»: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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вчера, 19:58

Интер М

Трехкратный победитель Лиги Европы стартовал в еврокубковом сезоне с группового этапа Лиги чемпионов, где попал в одну из самых сильных групп с «Барселоной» и дортмундской «Боруссией».

На этом этапе противостояние с немецкой командой завершилось вничью – по одной победе, что не помогло итальянской дружине, которая заняла третье место и вышла в плей-офф второго по значимости турнира Европы.

На первом этапе соперником миланского клуба стал «Лудогорец», который не смог оказать должного сопротивления и «неразурри» дважды переиграли обыграли болгарский клуб – 2:0 и 2:1. Стадию 1/8 финала «интеристы» прошли по новым правилам, по которым оставшиеся команды разыграют два главных турнира Европы в этом году.

На этом этапе соперником подопечных Антонио Конте стал «Хетафе», от которого все ждали большего, но испанский клуб не смог оказать должного сопротивления и Лукаку на 33-й и Эриксен на 83-й минутах решили исход противостояния в пользу «черно-синих».

В минувшем сезоне Серии А «змеи» выступили выше всяких похвал – второе место и всего один балл до первого «Ювентуса» говорят о многом. «Интер» одержал 24 победы и 10 мировых. При этом показал вторую результативность в линии атаки – 81 забитый гол.

Главными голеадорами сезона стали Лукаку (23 гола) и Мартинес (14 мячей).

В сегодняшней игре не сможет принять участие Весино, у которого травмировано колено.

Качественную линию на этот поединок предлагает БК Винлайн, скачать приложение можно по ссылке.

Байер

«Байер» завершал сезон в финале Кубка Германии, где оказал яростное сопротивление, но ничего не смог поделать с «Баварией», уступив этот трофей со счетом 2:4.

Германия завершила турнир Бундеслиги, который стартовал раньше всех в Европе после карантина. «Львы» за 34 тура смогли одержать 19 побед и шесть матчей завершили миром, что принесло 63 очка и итоговое пятое место в турнирной таблице. Леверкузен 61 раз смог поразить ворота противника, из которых 12 на счету Хаверца, а 10 на совести Фолланда.

«Фармацевты» попали в Лигу Европы, как и сегодняшние соперники из группового этапа ЛЧ , где заняли третье место в группе с «Ювентусом», «Атлетико» и «Локомотивом».

Весенний этап «11 рабочих» прошли по полной программе. В 1/16 немецкий клуб выбил «Порту» (5:2 по сумме двух матчей), а на следующем этапе не оставил шансов «Рейнджерс» (4:1), на что мы давали прогноз.

В сегодняшней игре не смогут принять участие Амири, Арангис и Паулиньо.

Статистика

У «Интера» серия из девяти матчей без поражений

«Байер» выиграл 3 из 5 последних матчей

«Интер» не пропускал пять последних матчей подряд

Леверкузен не пропускал в 2 из 3 последних поединков

Последний личный матч (19.03.2003) завершился победой «Интера» (2:0)

Прогноз

Прогноз на матч Интер – Байер.