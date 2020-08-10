«Шахтер» Донецк — «Базель»: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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вчера, 19:16

Шахтер Донецк

В этом году «Шахтер» в 13-й раз выиграл титул чемпиона Украины. Донецкий клуб выиграл золото в честной борьбе, причем добыл это звание досрочно, за несколько туров до окончания затянувшегося турнира Украинской Премьер-Лиги. «Оранжево-чёрные» за 32 тура одержали 26 викторий и четыре матча завершили вничью.

Донецкий клуб показал лучшую результативность, отгрузив в ворота противников 80 голов. Лучшими у дончан стали Мораес (20 голов) и Марлос (13 мячей).

Свой путь в еврокубках «кроты» начинали в Лиге чемпионов, где только в последнем туре уступили место в плей-офф «Аталанте», но обошли загребское «Динамо». В весенне-летней части плей-офф подопечные Луиша Каштру на первом этапе разобрались с «Бенфикой» (5:4 по сумме двух матчей), а на стадии 1/8 финала в двух дуэлях с разницей в пять месяцев переиграли «Вольфсбург» с общим счетом 5:1.

В сегодняшней игре не смогут принять участие Исмаили, Малышев и Хочолава, который получил красную карточку в последней игре.

Поставить на эту встречу можно в БК Фонбет, обзор букмекера по ссылке.

Базель

«Базель» — одна из немногих команд, которая приехала на заключительный этап Лиги Европы в Германию, стартовавших на групповом этапе этого турнира. Швейцарский клуб сумел занять первое место в группе, потеснив на второе место «Хетафе». Кроме того, FCB выбили из соревнования «Краснодар» и «Трабзонспор».

В плей-офф «красно-синие» стартовали с легкой победы над АПОЭЛ , который одолели по сумме двух встреч со счетом 4:0, а в 1/8 финала «RotBlau» неожиданно для всех повторили успех – с таким же счетом всухую выбили из розыгрыша франкфуртский «Айнтрахт» (4:0 по сумме двух игр), на что мы давали прогноз.

В Швейцарской Суперлиге подопечные Марселя Коллера стали обладателями бронзовых наград. После 36 туров команда добыла 18 побед и восемь мировых, уступив первым «Янг Бойз» 14 очков. Чемпионат команда завершила тремя мирными исходами подряд.

В сегодняшней игре не смогут принять участие Дзуффи, Омлин и Рамирес.

Статистика

«Шахтер» выиграл 11 из 13 последних матчей

«Базель» не пропускал в 4 из 5 последних матчей

«Шахтер» выиграл 4 из 5 последних очных матчей

В 3 из 5 последних очных матчей было забито не более двух голов

Последняя личная встреча завершилась победой «Шахтера» (3:1)

Прогноз

Прогноз на матч Шахтер Донецк – Базель.