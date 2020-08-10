«Вулверхэмптон» — «Севилья»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

1597076287

вчера, 19:18

Вулверхэмптон

«Вулверхэмптон» не сумел добиться поставленных задач в Премьер-Лиге, откровенно провалив финиш сезона. Команда Нуну Эшпириту Санту с самого старта турнира показывала отличный футбол и являлась одно время даже претендентом на путевку в Лигу Чемпионов, но в итоге не смогла пробиться даже в Лигу Европы.

К финишу «волки» пришли седьмыми и пролетели мимо еврокубков, «Арсенал» одержал победу в Кубке Англии, это обстоятельство и помешало команде получить билет в Лигу Европы. Ключевым оказалось поражение 0:2 от «Челси» в последнем туре, из-за которого старания всего сезона оказались напрасными.

В Лиге Европы «Вулвз» без труда преодолели групповой этап и вышли в плей-офф на «Эспаньол», которого уже в первом матче разгромили со счетом 4:0 на своем поле. Проиграв 2:3 в Испании, «волки» прошли дальше и получили в соперники «Олимпиакос». В Греции удалось добыть ничью 1:1, а в Англии «Вулверхэмптон» обыграл соперника со счетом 1:0 и отправился таким образом в Германию на ключевые поединки турнира.

Качественную линию на этот поединок предлагает БК Винлайн, скачать приложение можно по ссылке.

Севилья

«Севилья» провела отличный сезон – под руководством Хулена Лопетеги «нервионцы» сумели финишировать в первой четверке и получили путевку в Лигу Чемпионов. Выдав отличный первый круг, «Севилья» закрепилась в лидирующей группе и несмотря на то, что в чемпионскую гонку включиться так и не удалось, итоговое четвертое место явно можно расценивать, как большой успех.

В Лиге Европы «Севилья» проблем не имела – выиграв пять матчей кряду в группе, она досрочно пробилась в плей-офф, где в соперники ей жребий определил «Клуж». Несмотря на статус явного фаворита пары, «нервионцы» не выиграли у «железнодорожников» ни в одном из двух матчей, но прошли дальше за счет гостевого гола.

В 1/8 финала «Севилья» встречалась с «Ромой» и без единого шанса выбила римлян из турнира – уверенная победа 2:0 отправила клуб в четвертьфинал.

Статистика

Только в одном из трех последних матчей Лиги Европы «Вулверхэмптон» сумел победить

Ни в одном из 18 последних матчей во всех турнирах «Севилья» не проигрывала – девять побед и девять ничьих

Ни в одном из четырех последних матчей «Севилья» не пропускала

Прогноз

Прогноз на матч Вулверхэмптон – Севилья.