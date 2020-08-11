«Аталанта» — ПСЖ: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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вчера, 23:51

Аталанта

«Аталанта» в очередной раз на очень высоком уровне провела сезон – команда Джанпьеро Гасперини справилась со своей главной задачей и добыла путевку в Лигу Чемпионов. Первый круг бергамаски провели невзрачно и потеряли много очков, во второй половине получилось прибавить и на какой-то момент клуб считался одним из главных преследователей «Ювентуса».

Однако, полноценно поучаствовать в чемпионской гонке не вышло — в очной встрече при серьезном преимуществе «Аталанта» не смогла обыграть «Ювентус», ничья 2:2 практически убила интрига. Борьба за серебро бергамасками также была проиграна – в последнем туре «Аталанта» встречалась с «Интером» и уступила 0:2, финишировав в итоге третьей.

В Лиге Чемпионов у «Аталанты» легкой жизни не было, но в сложнейшей ситуации ей удалось отбить у донецкого «Шахтера» вторую строчку и выйти в плей-офф. «Валенсия» для подопечных Гасперини стала легкой добычей – «летучие мыши» были повержены со счетом 7:4 по сумме двух встреч.

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ПСЖ

ПСЖ также провел великолепный сезон – команда Томаса Тухеля в очередной раз оформила чемпионский титул. На момент остановки чемпионата парижский клуб лидировал в таблице с отрывом в 12 баллов от второго «Марселя», имея на матч меньше, так что сомнений в том, что в итоге ПСЖ бы забрал титул, небыло никаких.

Также ПСЖ оформил два трофея после карантина – в финале Кубка «красно-синие» минимально обыграли «Сент-Этьен» (1:0), а в финале Кубка Лиги разобрались с «Лионом», переиграв «ткачей» в серии пенальти после нулевой ничьей в основное время.

В плей-офф Лиги Чемпионов ПСЖ успел до карантина выбить из турнира «Боруссию» из Дортмунда – после поражения 1:2 в Германии, парижане выиграли 2:0 на своем поле и прошли дальше.

Статистика

Только в одном из трех последних матчей «Аталанта» смогла победить

Только в одном из семи последних матчей «Аталанта» не пропускала

В текущем розыгрыша Лиги Чемпионов ПСЖ провел восемь матчей, в которых одержал шесть побед

В шести из восьми матчей Лиги Чемпионов ПСЖ отыграл на ноль в обороне

Прогноз