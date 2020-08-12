«РБ Лейпциг» — «Атлетико»: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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вчера, 16:20

Лейпциг

Для «РБ Лейпциг» выход в 1/4 финала Лиги чемпионов является наивысшим достижением в этом турнире за всю историю клуба. Одна из самых молодых команд Германии уверенно прошла групповую стадию, где заняла первое место, опередив «Лион», «Бенфику» и «Зенит».

На первом этапе плей-офф в соперники «быкам» достался «Тоттенхэм». Матч в Лондоне завершился минимальной победой немецкой команды со счетом 1:0. Ответная игра в Лейпциге стала позорной для «шпор», которые получили разгром (3:0) и покинули розыгрыш ЛЧ .

В чемпионате Бундеслиги «красно-белые» смогли занять третью позицию, уступив только «Баварии» и дортмундской «Боруссии». Подопечные Юлиана Нагельсманна за 34 тура одержали 18 побед и 12 матчей завершили вничью. Что примечательно, бронзовый призер проиграл только четыре поединка, как и чемпион. Особо хотелось бы отметить результативность «Ред Булз» — 81 забитый мяч, при втором показатели надежности обороны.

Лучшими голеадорами по итогам минувшего сезона стали Вернер (28 голов) и Шик (10 мячей). Тимо Вернер покинул Германию и отправился в «Челси».

В сегодняшней игре не смогут принять участие Забитцер и Хартманн, у которого травмировано колено.

Качественную линию на этот поединок предлагает БК Винлайн, скачать приложение можно по ссылке.

Атлетико

Три раза мадридский клуб выходил в финал Лиги чемпионов, но ни разу не смог выиграть этот трофей. Лучше дела обстоят со вторым по силе турниром Европы, где «Атлетико» трижды становился победителем. В последний раз испанская команда становилась триумфатором ЛЕ в 2018 году.

В текущем первенстве «матрасники» стартовали со второго места в группе с «Ювентусом», «Байером» и «Локомотивом». Весенне-летнюю часть первенства лучших испанская команда начала с победы над действующим обладателем Кубка чемпионов. «Индейцы» обыграли лучшую команду Англии на своем поле (1:0), а ответный матч получился очень результативным и удачным для подопечных Диего Симеоне (3:2).

В Ла Лиге столичная команда только по лучшим показателя обошла «Севилью», что принесло комплект бронзовых наград и путевку в групповой этап ЛЧ . Гости одержали 18 викторий и 16 раз завершали поединки миром. Традиционно на высоте была оборона команды, которая пропустила 27 голов. Свой последний официальный матч столичный клуб провел 19 июля, в котором разошелся миром с «Реалом Сосьедад» (1:1), на что мы давали прогноз.

Сегодня не сможет выйти на поле Корреа, который находится на карантине. Участие в поединке Врсалько пока под вопросом.

Статистика

«РБ Лейпциг» не проигрывал в 9 из 10 последних матчей

«Атлетико» не проигрывал на протяжении 18 матчей подряд

«РБ Лейпциг» не выигрывал на своем поле на протяжении шести матчей подряд

Соперники проведут первый очный поединок в истории

Прогноз

Прогноз на матч Лейпциг – Атлетико.