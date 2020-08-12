Анонс матчей дня 13 августа от сайта ВсеПроСпорт

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вчера, 16:22

«Ньюкасл Джетс» — «Веллингтон Феникс»

Один из последних матчей регулярного чемпионата Австралии с интригой – «Веллингтон Феникс» имеет шанс побороться за второе место и стартовать в плей-офф с полуфинала. «Ньюкасл Джетс» не проигрывает в четырех матчах кряду, но выстоят ли «реактивные» и в поединке против «никс»?

Прогноз на матч Ньюкасл Джетс – Веллингтон Феникс.

«Жирона» — «Альмерия»

Старт многострадального плей-офф в испанской Сегунде. «Жирона» на своем поле, где она не проигрывает на протяжении девяти матчей, примет «Алмьерию». В начале июля «Жирона» обыграла соперника со счетом 3:0, но сумеет ли «Альмерия» сыграть более качественно сегодня?

Прогноз на матч Жирона – Альмерия.

«Эльче» – «Сарагоса»

«Эльче» попал в плей-офф в самый последний момент и поспособствовал этому «Депортиво», не пустивший на шестое место «Фуэнлабраду». «Сарагоса» в чемпионате дважды обыгрывала «Эльче», но по силам ли «арагонцам» добыть третью победу кряду над соперником?

Прогноз на матч Эльче – Сарагоса.

АИК – «Эстерсунд»

АИК провально начал сезон и находится в данный момент лишь на 12-м месте в таблице. Неудача в поединке с «Эстерсундом» может обернуться для 13-кратного чемпиона Швеции падением в зону вылета. Сумеют ли хозяева справиться с главным аутсайдером чемпионата?

Прогноз на матч АИК – Эстерсунд.

«Норрчепинг» — «Хаммарбю»

«Норрчепинг» явно имеет чемпионские амбиции, но пока находится лишь на третьем месте в таблице. В двух последних матчах он проиграл и отпустил вперед «Мальме» на шесть очков. «Хаммарбю» не проигрывает в четырех матчах кряду, но удастся ли ему выстоять и сегодня?

Прогноз на матч Норрчепинг – Хаммарбю.