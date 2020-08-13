Рейтинг, в котором Месси — четвертый. Топ-10 футбольных дриблеров

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13 августа 2020, 20:16

Бразилец Неймар показал шикарный результат по обводкам в матче ЛЧ с «Аталантой», а «Соккер.ру» называет лучших дриблеров сезона 2019/20 согласно статистике.

- Рассматривались только кандидаты, выступающие в «Большой пятерке» европейских чемпионатов (Испания, Англия, Италия, Германия и Франция).

- Ключевой показатель, на котором строится рейтинг — количество успешных обводок в среднем за одну игру.

- Учтены все официальные матчи на клубном уровне в сезоне 2019/20.

- Футболисты, сыгравшие меньше 900 минут (10 матчей) в кампании 2019/20, были исключены на этапе отбора кандидатов.

10 место. Эден Азар («Реал»; Бельгия) — 4.1

Эден Азар признался, что счастлив стать чемпионом Испании в составе «Реала», при этом признал, что сезон стал для него «индивидуально худшим в карьере». Из-за травм лучший дриблер ЧМ -2018 всего 14 раз сыграл в стартовом составе «Мадрида» в матчах Ла Лиги, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи. Однако способность обыгрывать соперников один в один по-прежнему при Эдене, который втиснулся в топ-10.

8-9 место. Мунир Шоер («Дижон»; Франция) — 4.2

Прошлым летом молодой атакующий полузащитник перебрался из «Ланса» в «Дижон» за 3.5 млн евро, чтобы добавить красок в борьбу «сов» за выживание в Лиге 1. Мунир стал лидером атак «Дижона» и даже получил в прессе титул «новый король дриблинга». Тренер Шоера в «Дижоне» не скупится на комплименты:

Этот парень может дестабилизировать чужую оборону в одиночку, но он не только дриблер — Мунир знает, когда отдать последний пас, а когда ударить. В нем заключен весь арсенал современного атакующего футболиста.

8-9 место. Юсеф Атал («Ницца»; Алжир) — 4.2

Еще один футболист из Лиги 1, не слишком хорошо знакомый за пределами Франции, зато его прекрасно знают специалисты: Зинедин Зидан рассматривает алжирца в качестве альтернативы Дани Карвахалю на фланге обороны. Да, вы правильно поняли: этот техничный парень — правый защитник, и интересуется им не только «Реал», но еще и «Ювентус», ПСЖ , «Милан». Правда, в декабре Атал получил травму колена, с тех пор не играл, поэтому вряд ли стоит ждать трансфер в это окно.

7 место. Мусса Дженепо («Саутгемптон»; Мали) — 4.3

Малиец провел разочаровывающую вторую половину сезона в «Саутгемптоне»: травмы, дисквалификация, плохая форма. Впрочем, Дженепо успел «набить статистику» в первой половине сезона АПЛ , куда переехал прошлым летом из чемпионата Бельгии за солидные 14 млн фунтов. У этого 22-летнего дриблера еще все впереди, главное, чтобы здоровье не подводило и чтобы голова была на плечах.

6 место. Вилфрид Заха («Кристал Пэлас»; Кот-д`Ивуар) — 4.5

Остаемся в АПЛ , где уже не первый сезон заставляет защитников чувствовать себя черепахами Вилфрид Заха. Ивуариец заслужил еще один шанс в большом клубе (в МЮ не сумел заиграть по молодости), прошлым летом «Кристал Пэлас» отклонил предложения «Арсенала» и «Эвертона», но Заха смирился и выдал классный сезон, в котором был лучшим игроком «орлов», разве что Жордан Айю может потягаться с Вилфридом. Но только не по количеству успешных обводок.

5 место. Жереми Бога («Сассуоло»; Кот-д`Ивуар) — 4.7

И сразу же еще один ивуариец, который тоже заиграл в большом английском клубе — «Челси», зато в прошедшем сезоне Бога от души зажег в прекрасном «Сассуоло» рядом с Берарди и Капуто. 4.7 успешной обводки в среднем за игру в Серии A – очень круто! За Жереми уже идет охота, им интересуются «Эвертон», «Байер» и дортмундская «Боруссия».

4 место. Лионель Месси («Барселона»; Аргентина) — 5.7

Кто-то прогрессирует, кто-то деградирует, а кто-то не меняется. Удивить может разве только то обстоятельство, что в этом рейтинге Лионель Месси не на первом месте.

3 место. Аллен Сен-Максимен («Ньюкасл»; Франция) — 5.8

До переезда на Туманный Альбион прошлым летом молодой француз зажигал в Лиге 1, особенно крутыми получились два сезона в «Ницце», после которых «Ньюкасл» решил выложить за Сен-Максимена 18 миллионов евро. На данном этапе Аллен полностью оправдывает свое приобретение, и хотя порой он закладывает чересчур наивные для уровня и традиций АПЛ финты, болельщикам «сорок» нравится ловкий француз, тем более он не только возиться с мячом умеет, но и о результативных действиях не забывает.

2 место. Адама Траоре («Вулверхэмптон»; Испания) — 6.2

Траоре провел классный сезон в АПЛ за «волков»: забил 4 гола и отдал 9 результативных передач. Адама — это игрок, который в любой непонятной ситуации применяет дриблинг, поэтому Траоре найдете не только в топ-3 по успешным обводкам, но и в топ-3 по потерям мяча в попытках индивидуально разобраться с оппонентами (уступает только представленным в этом списке Азару и Дженепо).

1 место. Неймар ( ПСЖ ; Бразилия) — 6.3

До вчерашнего вечера Траоре возглавлял список, а Неймар шел вторым, но феноменальное выступление в матче с «Аталантой» привело к смене лидера в рейтинге дриблеров. Удары у Неймара не получались, зато он выполнил 16 успешных обводок — лучший результат в Лиге чемпионов за дюжину лет. Требуем больше дриблеров хороших и разных!