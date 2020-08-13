«Барселона» — «Бавария»: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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13 августа 2020, 21:14

Барселона

«Барселона» вряд ли может быть удовлетворена нынешним сезоном – в чемпионате Испании «сине-гранатовые» проиграли титул мадридскому «Реалу». Допустив несколько ошибок на финишном отрезке турнира, команда Кике Сетьена в итоге так и не сумела собраться, «Реал» максимально эффективно все этим ошибки использовал и в итоге оторвался в таблице на пять баллов.

Из Кубка Испании «Барселона» выбыла еще на стадии четвертьфинала, уступив «Атлетику» из Бильбао со счетом 0:1, единственным трофеем, за который клуб еще может побороться, остается Лига Чемпионов.

На групповом этапе «Барселона» была весьма убедительна – в компании с «Боруссией» из Дортмунда, «Интером» и пражской «Славией» она стала лучшей, набрав 14 очков из 18 возможных. Соперником «сине-гранатовых» в 1/8 финала стал «Наполи», который дома оказал ожесточенное сопротивление и удержал ничью 1:1, где каталонцам пришлось отыгрываться.

Однако, на прошлой неделе «Барселона» в отчетном матче не оставила шансов неаполитанцам, обыграв их со счетом 3:1 дома и оформив таким образом выход в четвертьфинал.

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Бавария

«Бавария» начала сезон в чемпионате Германии очень слабо, часто клуб терял очки, позволив конкурентам поверить в свои силы. Однако, с приходом Ханса-Дитера Флика ситуация кардинально изменилась в лучшую сторону – чемпион Германии стал побеждать регулярно, не сбавил обороты и после паузы.

В итоге «Бавария» досрочно гарантировала себе чемпионский титул и абсолютно заслуженно оставила конкурентов не у дел. После победы в чемпионате оставалась еще одна цель – Кубок Германии. В финале «Байер» не оказал серьезного сопротивления и проиграл со счетом 1:3, позволив «Баварии» оформить золотой дубль.

В Лиге Чемпионов «Бавария» в группе прошлась катком по «Тоттенхэму» «Олимпиакосу» и «Црвене Звезде», набрав 18 очков. В плей-офф не замечен был «Челси» — уже в Лондоне мюнхенский клуб практически гарантировал себе четвертьфинал, отгрузив «пенсионерам» три безответных гола. В ответной встрече «Бавария» еще раз обыграла «Челси» со счетом 4:1 и окончательно укрепилась в статусе фаворита турнира.

Статистика

В четырех последних матчах «Барселона» трижды проигрывала «Баварии»

«Бавария» выиграла последние 18 матчей

В текущем розыгрыше Лиги Чемпионов «Бавария» провела восемь матчей, в которых добыла восемь побед

Прогноз

Прогноз на матч Барселона – Бавария.​