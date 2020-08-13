Анонс матчей дня 14 августа от сайта ВсеПроСпорт

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13 августа 2020, 21:16

«Спартак» — «Ахмат»

«Спартак» в первом туре показал неплохой футбол – он имел преимущество в два гол над «Сочи», но в итоге победу упустил. «Ахмат» в первом туре расписал нулевую ничью с «Арсеналом» и продлил серию без побед до четырех матчей, но сумеют ли «волки» прервать ее сегодня?

Прогноз на матч Спартак – Ахмат.

«Арсенал» — «Уфа»

«Арсенал» в прошлом матче не сумел показать качественного футбола, расписав нулевую ничью с «Ахматом». «Уфа» первый тур откровенно провалила – на своем поле «горожане» с треском проиграли «Краснодару», но по силам ли им реабилитироваться сегодня в Туле?

Прогноз на матч Арсенал – Уфа.

«Сочи» — «Химки»

«Сочи» в стартовом поединке сезона были втянуты в скандал – две ошибки судьи подарили им один балл в выездном поединке со «Спартаком». «Химки» проиграли дома ЦСКА со счетом 0:2, не показав ничего в атаке, но сумеют ли гости сыграть более агрессивно сегодня?

Прогноз на матч Сочи – Химки.

«Перуджа» — «Пескара»

Поединок за выживание в итальянской Серии Б. В первом матче «Пескара» имела серьезные проблемы – она первой пропустила, но в итоге сумела вырвать минимальную победу. «Перуджа» потерпела таким образом третье поражение кряду, но по силам ли «грифонам» остановить кризис?

Прогноз на матч Перуджа – Пескара.