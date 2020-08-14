«Манчестер Сити» — «Лион»: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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вчера, 21:01

Манчестер Сити

Свой путь в четвертьфинал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» прошел на одном дыхании. Английский клуб легко выиграл групповой этап, где занял первое место в компании «Аталанты», «Шахтера» и загребского «Динамо». Что примечательно, «горожане» ни разу не проиграли, опередив ближайшего преследователя на семь пунктов.

В 1/8 финала главного клубного турнира Европы жребий свел «Сити» с мадридским «Реалом». В этом противостоянии Пеп Гвардиола оказался сильнее. «Голубые» одержали две победы, причем с одинаковым счетом 2:1. Нельзя не отметить, что разница по времени между первой и второй игрой составила более пяти месяцев.

Турнир Английской Премьер-Лиги « МС » завершил на второй позиции, отпустив чемпиона вперед еще в середине первенства. За 38 туров манкунианцы смогли одержать 26 побед и три дуэли завершили миром. Блестяще проявила себя атака команды, которая 102 раза поражала ворота противников.

Лучшими снайперами команды стали Стерлинг (20 голов) и Агуэро (16). Турнир АПЛ «небесно-голубые» завершили двумя сухими победами – над «Уотфордом» (4:0) и «Норвичем» (5:0).

В сегодняшнем матче не сможет принять участие Серхио Агуэро, который пока не справился с травмой колена.

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Лион

«Лион» занял второе место в группе с «Зенитом», «Бенфикой» и «РБ Лейпциг», с которым имеет шанс сыграть в финале. За шесть поединков первого этапа ЛЧ команда показала неплохой футбол и волю к победе. Французский клуб записал в актив по две победы и ничьи, чего хватило для выхода в весенний этап.

На стадии 1/8 финала в соперники «ткачам» попался «Ювентус», который недооценил силу «детей». В первой игре итальянцы уступили со счётом 0:1, а победа в ответном поединке спустя пять месяцев со счетом 2:1 была в пользу «Олимпика».

Прошлый футбольный сезон во Франции «аристократы» завершили финалом Кубка страны, где только в серии пенальти уступили ПСЖ . Чемпионат Лиги1 завершился на отметке в 28 туров, по итогам которых подопечные Руди Гарсии заняли седьмое место. «Бело-сине-красные» одержали за турнир 11 побед и семь мировых, при этом показали третий результат в атаке – 42 забитых мяча, из которых 16 на счету Дембеле, а девять у Делая.

В сегодняшнем матче под вопросом выход на поле Денайера, Корне и Тете.

Статистика

«Манчестер Сити» выиграл 8 из 10 последних матчей

«Лион» выиграл только 5 из 10 последних матчей

Во всех очных матчах забивали обе команды

В домашних матчах « МС » забивает 3,2 гола

Последний очный матч завершился вничью (2:2)

Прогноз

Прогноз на матч Манчестер Сити – Лион.