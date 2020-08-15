«Севилья» — «Манчестер Юнайтед»: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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15 августа 2020, 21:41

Севилья

«Севилья» на очень высоком уровне проводит нынешний сезон – в чемпионате Испании команда Юлена Лопетеги добилась своих целей, в Лиге Европы также показывает отличный футбол. В Примере «нервионцы» лишь в последних турах проиграли бронзу мадридскому «Атлетико», пропустив «матрасников» вперед только по дополнительным показателям, но при этом путевку в Лигу Чемпионов получили.

В Лиге Европы «Севилья» провела на высоком уровне групповой этап, став безоговорочно лучшей командой в квартете. В 1\16 финала «нервионцы» явно недооценили «Клуж» и вполне могли за это поплатиться, но прошли дальше за счет гола на выезде.

После карантина команда Лопетеги отправилась в Германию, где в одном матче ей предстояло разыграть путевку в четвертьфинал с «Ромой». Борьбы, как таковой, не вышло – «волки» были обыграны со счетом 2:0, не оказав сопротивления.

А вот «Вулверхэмптон», с которым «Севилья» сыграла в четвертьфинале, бился изо всех сил и до 88-й минуты удерживал желанную нулевую ничью, но находящийся в блестящей форме на протяжении всего сезона Лукас Окампос забил единственный в той встрече гол, который и вывел «Севилью» в полуфинал.

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Манчестер Юн

«Манчестер Юнайтед» стабильностью в чемпионате Англии не отличался – долгое время команда Уле Гуннара Сульшера находилась вне зоны Лиги Чемпионов, но в итоге своего добилась. После карантина «красные дьяволы» провели ряд очень мощных матчей, главным из которых безусловно стал поединок с «Лестером» в последнем туре – благодаря победе 2:0 манкунианцы получили путевку в Лигу Чемпионов.

В Лиге Европы у «Манчестер Юнайтед» проблем до последнего времени не было никаких – в группе сопротивления они не встретили, «Брюгге» и ЛАСК и вовсе были командой Сульшера разгромлены.

Первым серьезным препятствием стал «Копенгаген» в четвертьфинале – «львы» оказали сопротивление и вырвали нулевую ничью в основное время, но в экстра-таймах Бруну Фернандеш ударом с 11-метровой отметки вывел «Манчестер Юнайтед» в полуфинал.

Статистика

Дважды команды играли в Лиге Чемпионов в 2018 году и ни в одном из этих матчей «Севилья» не проигрывала – победа и ничья

Ни в одном из 19 последних матчей «Севилья» не проигрывала – 10 побед и девять ничьих

Только в двух из последних пяти матчей «Манчестер Юнайтед» сумел победить

Прогноз

Прогноз на матч Севилья – Манчестер Юнайтед.