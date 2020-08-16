«Интер» — «Шахтер»: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

1597599848

16 августа 2020, 20:44

Интер М

«Интер» в этом году едва не выиграл Скудетто. Не хватило буквально немного – одного балла, чтобы достать «Ювентус». Милан за 38 туров одержал 24 победы и 10 раз завершал поединки вничью. Команда Антонио Конте смогла 81 раз поразить ворота противника – это второй показатель в Италии.Главными голеадорами «сине-чёрных» стали Лукаку (23 гола) и Мартинес (14).

Свой путь в полуфинал Лиги Европы «змеи» начинали с группы Лиги чемпионов, где заняли третье место, уступив «Барселоне» и «Боруссии» Дортмунд. В 1/16 финала плей-офф «Интернационале» переиграл по сумме двух матчей «Лудогорец» (4:1). Со следующей стадии «интеристы» проходили стадии в один матч.

Сначала пал «Хетафе» (2:0), затем «Байер» (2:1). В матче с немецким клубом номинальные хозяева решили исход встречи уже к 21-й минуте – Барелла и Лукаку забили два мяча, на что «фармацевты» ответили голом Хаверца.

В сегодняшней игре не смогут принять участие Весино, у которого травмировано колено и Санчес, который пока не справился с травмой бедра.

Качественную линию на этот поединок предлагает БК Винлайн, скачать приложение можно по ссылке.

Шахтер Донецк

«Шахтер» стартовал, как и соперник, в Лиге чемпионов УЕФА . Свою путевку в весеннюю часть этого турнира донецкий клуб проиграл в последнем матче этого этапа, пропустив «Манчестер Сити» и «Аталанту», которые так и не смогли дойти даже до полуфинала ЛЧ .

В полноценном режиме «горняки» проходили два первые стадии плей-офф Лиги Европы. Сначала «оранжево-чёрные» одолели «Бенфику» (5:4 по сумме двух матчей) и «Вольфсбург» (5:1). На стадии четвертьфинала дончане не оставили никаких шансов швейцарскому «Базелю» (4:1), на что мы давали прогноз.

Разгром команды из страны часов и сыров стартовал уже на 2-й минуте, когда Мораес открыл счет, а на 22-й Тайсон закрепил преимущество «кротов». Во втором тайме Алан Патрик и Додо закрепили успех команды, на что «сине-красные» ответили голом престижа уже в компенсированное арбитром время.

В чемпионате Украины Донецк выиграл очередной титул лучшей команды страны задолго до окончания турнира УПЛ . Подопечные Луиша Каштру за турнир одержали 26 викторий, опередив ближайшего преследователя на 23 пункта.

В сегодняшнем матче не смогут принять участие Исмаили и Малышев.

Статистика

У «Шахтера» серия из 14 матчей без поражений

«Интер» выиграл пять матчей подряд

«Интер» не пропускал в 5 из 6 последних матчей

«Шахтер» в среднем забивал 2,4 гола в последних поединках

Последний очный матч (24.08.2005) завершился вничью (1:1)

Прогноз

Прогноз на матч Интер – Шахтер Донецк.