«Лейпциг» — ПСЖ: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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17 августа 2020, 21:49

Лейпциг

«Лейпциг» вряд ли может быть полностью удовлетворен тем, как провел прошлый сезон в Бундеслиге – команда Юлиана Нагельсмана долгое время лидировала в таблице и претендовала на титул, но успеха в итоге не добилась. К финишу «быки» пришли третьими, отстав в итоге от первой «Баварии» на 16 баллов.

В Лиге Чемпионов «Лейпциг» не был безупречен, но в группе серьезного сопротивления со стороны «Лиона», «Бенфики» и «Зенита» не встретил, оказавшись сильнейшим в квартете. В 1/8 финала «быки» очень уверенно, практически без шансов, разобрались с «Тоттенхэмом», обыграв «шпор» как дома, так и в гостях.

В четвертьфинале «Лейпцигу» пришлось сыграть уже в августе и в соперниках у него был «Атлетико», который до этого выбил из турнира сам «Ливерпуль». Однако, быки перед соперником не дрогнули и обыграли его со счетом 2:1, впервые в своей истории оказавшись в полуфинале Лиги Чемпионов.

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ПСЖ

ПСЖ в чемпионате Франции не сталкивается с серьезными проблемами на протяжении многих лет, прошедший сезон исключением не стал. На момент остановки чемпионата команда Томаса Тухеля находилась на первом месте в таблице с 68 очками в активе, опережая второй «Марсель» на 12 баллов.

Первым официальным матчем парижан после карантина стал финал Кубка Франции, где они без проблем обыграли «Сент-Этьен», ограничившись одним забитым мячом. В финале Кубка Лиги было посложнее – «Лион» оказал сопротивление, но пал в серии пенальти после нулевой ничьей в основное время.

В Лиге Чемпионов ПСЖ легко преодолел группу и оставил за бортом турнира дортмундскую «Боруссию» в плей-офф. В четвертьфинале парижан ждала «Аталанта», которая доставила им массу проблем. Однако, своего чемпион Франции в итоге добился – в концовке встречи он забил дважды «Аталанте» и победил 2:1, став на шаг ближе к трофею.

Статистика

В четырех последних матчах «Лейпциг» добыл всего две победы

Только в одном из восьми последних матчей «Лейпциг» не пропускал

В текущем розыгрыше Лиги Чемпионов ПСЖ провел уже девять матчей, в которых одержал семь побед

В шести последних матчах ПСЖ добыл пять побед

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