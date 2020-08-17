Анонс матчей дня 19 августа от сайта ВсеПроСпорт

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17 августа 2020, 21:51

«Сочи» — «Рубин»

«Сочи» в первом туре угодил в скандал – команда Владимира Федотова вырвала ничью у «Спартака», но забивала только с пенальти. Во втором туре «барсы» расписали ничью 1:1 с «Химками», но сумеют ли они одержать первую победу в сезоне в поединке с «Рубином»?

Прогноз на матч Сочи – Рубин.

«Тамбов» — «Химки»

«Тамбов» является на данный момент худшей командой чемпионата – оба матча на старте сезона «волки» проиграли. «Химки» также особого успеха не имеют, но один балл добыт клубом был – в прошлом туре они сыграли вничью с «Сочи». Кому из соперников удастся сегодня прервать череду неудач?

Прогноз на матч Тамбов – Химки.

«Краснодар» — «Арсенал»

«Краснодар» очень качественно провел первый матч сезона, разгромив со счетом 3:0 в гостях «Уфу». Однако, уже в следующем туре «быки» проиграли 0:1 «Локомотиву», позволив конкуренту уйти в отрыв. Способен ли «Арсенал» совершить подвиг и набрать первые очки в Краснодаре?

Прогноз на матч Краснодар – Арсенал.

«Карабах» — «Силекс»

«Карабах» начинает свой путь в квалификации Лиги Чемпионов — первым соперником «скакунов» стал македонский «Силекс». В прошлом сезоне «Карабаху» не удалось пробиться в группу Лиги Чемпионов, но улыбнется ли ему удача на этот раз?

Прогноз на матч Карабах – Силекс.

«Легия» — «Линфилд»

«Легия» в прошлом сезоне вела ожесточенную борьбу за чемпионство и в итоге выиграла титул, опередив «Лех» всего на три балла. Таким образом «армейцы» получили путевку в квалификацию Лиги Чемпионов и первым на их пути стал «Линфилд», но есть ли шансы у клуба из Северной Ирландии?

Прогноз на матч Легия – Линфилд.